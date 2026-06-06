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▲關詠荷（如圖）曾是香港亞視與TVB的當家花旦，嫁給張家輝後逐漸淡出螢光幕。（圖／翻攝自微博）

▲關詠荷（右）與張家輝（左）一起合演過《金裝四大才子》，戲裡就演秋香和唐伯虎。（圖／摘自 TVB Drama – Comedy 喜劇台 YT）

▲關詠荷（左）與張家輝（右）結婚23年，兩人唯一的女兒也已經成年。（圖／翻攝自微博）

金馬影帝張家輝與TVB視后關詠荷，是香港演藝圈中的模範夫妻，兩人結婚超過20年，女兒張童也已經成年，家庭生活幸福。近日張家輝接受舊夥伴吳大維的訪問，親自揭露當年因為在電視台內地位不及關詠荷，就算喜歡她也不敢追求，是吳大維慫恿他勇敢行動，他們才有今天的圓滿結局，聽得吳大維不禁笑問自己算不算是他們的媒人？吳大維與張家輝、關詠荷，曾經一起合作亞洲電視台的劇集《李小龍傳》，那時吳大維扮演李小龍，張家輝澤演他的好友，關詠荷演一位婦女解放份子，劇組曾到加拿大拍外景，張家輝被關詠荷吸引，卻因為她是亞視的當家花旦、自己並非一線小生，總覺得高攀不上，不敢追求，他甚至在吳大維面前說道：「我不知道怎麼辦，我好喜歡她呀。」是吳大維鼓勵他要勇敢踏出第一步，他和關詠荷才有可能迸出愛的火花。當時張家輝一直不敢對關詠荷表白，吳大維要他別再拖、要趕快行動，他才硬著頭皮跟關詠荷示愛，兩天後他就很開心對吳大維說道：「成功了，她說她也喜歡我啊。」吳大維好奇自己算不算得上是媒人？張家輝認為他跟關詠荷雖然早就認識，若沒有吳大維的鼓勵，未必敢跟關詠荷開口。不過關詠荷與張家輝交往後，常有「男卑女尊」的譏諷，張家輝更被稱想巴住「一姐」關詠荷好搏出名、背後動機不單純，過大的壓力讓他一度有憂鬱症，還曾經到了南非待上8個月，考慮過退出演藝界，也與關詠荷短暫分手。兩人之後再度恢復交往，此時已雙雙跳槽TVB，關詠荷仍然是深受觀眾喜愛的一姐，張家輝卻也靠著《天地豪情》瘋狂反派的演出人氣急升，終於能夠在事業上互相匹配。他們因為工作忙，結婚的事情一直被擱在一旁，直到交往11年後，關詠荷主動要結婚、生小孩了，張家輝馬上答應，於是在澳洲雪梨舉辦婚禮，3年後生了張童。 現年20歲的張童，想要朝當作家的方向發展，不過關詠荷已經表示反對，認為作家在現代環境下不容易生存，怕女兒生活不穩、會吃苦，張家輝也只能盡力付出關心又不過度干預。