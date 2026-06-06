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副總統蕭美琴今（6）日午間啟程前往帛琉共和國，展開5天4夜的「帛榮專案」。對此，總統賴清德表示，這是蕭副總統就任以來首度出訪友邦，期許蕭美琴此行能達成深化邦誼、推廣觀光及見證「榮邦計畫」成果等三項重要目標。蕭美琴今啟程前往帛琉共和國，他在登機前發表談話，說明此次訪團將透過拜會帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）等重要領袖，持續深化台帛邦誼，同時實地走訪永續觀光景點，協助推廣帛琉觀光發展，並與帛琉政府共同見證台帛「榮邦計畫」在醫療衛生、農漁業及公共建設等領域的合作成果，期盼更加深化兩國多元領域合作，在既有的基礎上展望未來。賴清德表示，前陣子他收到帛琉共和國總統惠恕仁的來信，誠摯邀請他和蕭美琴訪問帛琉；他說，帛琉是台灣重要且堅實的盟友，惠總統多次為台灣在國際場域發聲，為了傳達對台帛邦誼的重視，他特別指派蕭美琴率領衛福部、外交部等團隊，於今天啟程前往帛琉，展開「帛榮專案」，這是蕭副總統就任以來首度出訪友邦，期盼藉這次出訪，讓台帛兩國邦誼持續深化。賴清德提到，台灣與帛琉同樣被美麗海洋環抱，不僅共享民主、自由與人權等普世價值，多年來也在公衛醫療、農漁業技術，以及因應氣候變遷等領域密切合作，累積了豐碩的成果，奠定台帛雙方穩固的合作基礎。賴清德表示，他期許蕭美琴此行能達成深化邦誼、推廣觀光及見證「榮邦計畫」成果等三項重要目標，為台灣與帛琉的互惠共榮開創更多契機。賴清德也說，台灣會繼續走向世界，與更多理念相近國家深化合作，攜手因應全球挑戰，向世界展現台灣作為國際社會良善力量的決心，「預祝蕭副總統與訪團滿載而歸！」