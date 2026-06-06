我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德親臨高醫「健康台灣深耕論壇」聚焦健康治理、智慧醫療、健保永續、健康平權、醫療韌性及社區整合照護等議題。（圖／高醫提供）

▲論壇不僅展現高醫執行健康台灣深耕計畫的前瞻成果，更成為中央政策與地方實踐的重要交流平台。（圖／高醫提供）

面對台灣邁入超高齡社會，慢性病防治、健康平權、醫療人力短缺及醫療韌性等挑戰日益嚴峻，「健康台灣」已成為國家重要政策方向。高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）於今（6）日舉辦「69週年院慶系列活動－健康台灣深耕論壇」，本次論壇以健康台灣政策推動為核心，結合政策對話、臨床實踐與區域合作觀點，展現醫學中心承接國家政策、推動智慧健康照護與深化社區服務的行動力，也為健康台灣在南台灣的落地實踐凝聚共識。總統賴清德致詞時表示，他是台灣第一個醫界出身的總統，與高醫的淵源也很深，此次剛好適逢高醫69週年院慶，也祝福高醫生日快樂！並感謝各界在「健康台灣」方向上共襄盛舉，提供跨領域、跨區域的合作。健康台灣是國家重要政策方向，在預防上，降低癌症死亡率方面，政府已全面擴大公費癌症篩檢範疇，提供包含乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌、胃癌在內的六大癌症免費篩檢；在慢性病防治計畫上，則是有888計畫，希望未來國人的平均健康餘命能增加三年。論壇首先由總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授以「健康台灣 說到做到」為題進行專題演講，深入分享健康台灣五大核心支柱，包括癌症防治、888三高防治、心理健康韌性、科技強化醫療韌性及健保永續發展等政策方向。衛生福利部部長石崇良則以「韌性永續 健康台灣」為題，分享健康台灣深耕計畫推動成果與未來布局。財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞時表示，高醫創校以來始終秉持服務社會與守護健康的初心，不斷回應國家政策與民眾需求。面對健康照護轉型與超高齡社會挑戰，高醫將持續整合教育、研究、醫療與科技能量，發揮大學醫療體系影響力，成為推動健康台灣的重要夥伴。論壇首先由總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授以「健康台灣 說到做到」為題進行專題演講，深入分享健康台灣五大核心支柱，包括癌症防治、888三高防治、心理健康韌性、科技強化醫療韌性及健保永續發展等政策方向。衛生福利部部長石崇良則以「韌性永續 健康台灣」為題，分享健康台灣深耕計畫推動成果與未來布局。高醫院長王照元表示，高醫近年以健康台灣深耕計畫為重要推動架構，從數位轉型、臨床創新、人才培育、幸福職場及社會責任等面向，將國家政策轉化為臨床現場可執行的具體行動。此次論壇不僅展現高醫執行健康台灣深耕計畫的前瞻成果，更成為中央政策與地方實踐的重要交流平台。從國家健康戰略到第一線臨床實踐，從AI智慧醫療到社區健康照護，論壇內容精彩豐富、議題多元深入，充分展現台灣醫界共同推動健康改革與醫療創新的能量與決心。未來高醫也將持續發揮南臺灣醫學中心領航角色，攜手政府、醫療夥伴及社區民眾，共同推動健康台灣願景，打造以民眾健康為核心的健康照護新未來。