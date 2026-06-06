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▲孫淑媚罕見公開爸媽真面目。（圖／華貴娛樂提供）

金曲歌后孫淑媚今（6）日在台北流行音樂中心盛大開唱，舉辦《MAY好三十》演唱會。近期因逆生長的凍齡美貌引發全台熱議，甚至掀起網友瘋問「醫美醫生到底是誰？」對此，孫淑媚在舞台上幽默解密，搞笑曬出爸媽身穿醫師袍的照片，笑稱「黃醫師」和「孫醫師」今天也來到現場，並逗趣直呼：「如果要掛號的可以找他們！」讓全場粉絲瞬間爆笑。44歲孫淑媚保養得宜，日前擔任中職開球嘉賓，逆齡模樣在Threads上掀起一波討論，大批網友更好奇她的醫美醫生到底是誰。對此，今日孫淑媚在台上幽默公開醫師身分，就是她的爸媽。孫淑媚罕見公開爸媽真面目，並笑虧爸爸一副很嚴肅的樣子、感覺要打人。面對眾人狂問凍齡秘訣，孫淑媚笑說：「如果要掛號的找他們，現在報醫學院應該還來得及吧。」演唱會一開始，孫淑媚一身紅色戰衣在超大彩幕中現身，以歌曲〈我要閃閃爍〉開場，而後大銀幕上出現她歷年來所有的音樂作品，讓歌迷細數她出道30年的音樂歷程，一連10首、超過20分鐘的組曲，包括〈不通將阮放〉、〈痴情歌〉、〈愛情看透透〉等不間斷的年代金曲，曲曲經典讓孫淑媚直呼這根本是演唱會最難挑戰的大魔王啊。此外，孫淑媚感性提到自從拿到歌唱比賽冠軍、得到金曲獎後，有段時間蠻害怕唱歌，「那段時間對我來講唱歌是一件令我害怕的事情，但是我現在不管了。」在台上更加有自信。這次不僅重現高雄場的演出盛況，更為了台北場的歌迷，重新打造延伸舞台，寧可犧牲掉座位數，也要與歌迷有更多近距離接觸的機會，展現滿滿誠意。