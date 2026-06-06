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高盛認為市場依舊健康 逢低買進正其時

看好標普500指數衝8000點 但點出兩大潛在風險

美股5日各主要指數齊聲大跌，費城半導體指數單日狂瀉1396.74點或10.26％，創下自2020年3月新冠疫情以來最大單日跌幅，標普500指數下跌200.57點或2.64%，報7383.74點，也連帶讓台指期夜盤跟著雪崩，收42220點下挫3006點，創下史上單日最大跌幅。許多投資人擔心股市出現「大逃殺」，不過，高盛美洲股票執行服務主管弗拉德（John Flood）認為，週五美股的回調正是逢低增持倉位的機會。根據《彭博》報導，弗拉德表示美股週五的下跌主要肇因於週末前的獲利了解，以及市場對首次公開募股（IPO）將帶來更多股票供給的預期所驅動，這類拋售在歷史上往往會給買家帶來回報。弗拉德強調，今年迄今能夠逢低買入標普500指數的機會並不多，而從歷史經驗來看，在標普500指數回調2％時買入，通常都能獲利，「我認為這種規律仍將成立」。弗拉德認為，對於通膨、涉及伊朗的地緣政治緊張局勢以及對私人信貸的隱憂，正好顯示了市場仍然健康，而非信心崩塌，因為這代表投資人並沒有被處在高點的股市沖昏頭，仍然有建構「憂慮之牆」。弗拉德強調，目前需求面仍有支撐，大型科技公司前仆後繼進行巨額股票融資，「我從未見過市場對這些新股發行有如此強勁的需求」，在就業市場表現強勁帶動下，散戶買盤也持續堅挺。不過，弗拉德也指出市場存在的兩大潛在風險，一是系統性投資者的部位風險，若股市連續數個交易日走弱，波動性控制資金可能轉為賣家。二是企業獲利層面的風險，若美國企業普遍出現獲利下滑，那將是非常讓人擔憂的信號，「但目前我們還沒有看到此類跡象」。弗拉德最後結論，現在的下跌就是買入的良機，認為標普500指數今年很有希望突破8000點甚至更高。