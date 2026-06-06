中職明星賽球迷票選踴躍，起初富邦悍將取得領先，但中信兄弟奪還計畫啟動，目前11個位置呈現霸榜趨勢，形成5隊球迷VS百萬象迷的對決，不僅引發網路論戰，更有球迷在網路上動員集氣，鼓勵球迷多使用加權10倍的通訊投票，為自家球員灌票，甚至出現「搶救戴補計畫（戴培峰）」。
中信兄弟霸榜11位置 5隊球迷高喊集氣
今年明星賽將於7月18日展開，球迷投票已經於上月26日展開，投票首日，本季戰績崛起的富邦悍將，有多名球員取得領先，但經過百萬象迷動員下，中信兄弟陸續「奪還」各位置，直至今日再拿到3位置，其中包含高宇杰超車戴培峰，在捕手方面取得領先地位。
目前兄弟霸榜11個位置，僅剩中華隊隊長、統一獅球星陳傑憲拿到一席外野，網路上其他5隊球迷也看不下去，紛紛發動動員計畫，其中不少人鼓勵善用今日展開的通訊投票，意即利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，加權是網路票選的10倍。
通訊投票加權10倍 球迷笑說：好像在玩課金遊戲
中職明星賽投票頁面為「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」，另有上述提到的10倍通訊投票、20倍的雜誌投票，截止日到6月15日23：59，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選。
由於使用電話或簡訊投票，會額外被電信公司收取費用，有球迷就笑說現在支持球員就像是課金遊戲，「為了跟爪鬥 還用上鈔能力了」也有球迷經過實測，發現打電話的費用會比傳簡訊更便宜。中職各隊場上打得火熱，場外明星賽投票，也成球迷另類有趣戰場。
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今年明星賽將於7月18日展開，球迷投票已經於上月26日展開，投票首日，本季戰績崛起的富邦悍將，有多名球員取得領先，但經過百萬象迷動員下，中信兄弟陸續「奪還」各位置，直至今日再拿到3位置，其中包含高宇杰超車戴培峰，在捕手方面取得領先地位。
目前兄弟霸榜11個位置，僅剩中華隊隊長、統一獅球星陳傑憲拿到一席外野，網路上其他5隊球迷也看不下去，紛紛發動動員計畫，其中不少人鼓勵善用今日展開的通訊投票，意即利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，加權是網路票選的10倍。
通訊投票加權10倍 球迷笑說：好像在玩課金遊戲
中職明星賽投票頁面為「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」，另有上述提到的10倍通訊投票、20倍的雜誌投票，截止日到6月15日23：59，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選。
由於使用電話或簡訊投票，會額外被電信公司收取費用，有球迷就笑說現在支持球員就像是課金遊戲，「為了跟爪鬥 還用上鈔能力了」也有球迷經過實測，發現打電話的費用會比傳簡訊更便宜。中職各隊場上打得火熱，場外明星賽投票，也成球迷另類有趣戰場。