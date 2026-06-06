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百萬YouTuber愛莉莎莎近日和尼泊爾瑜伽老師Raj因為線上課程分潤問題鬧翻，事件圓滿和解落幕後，她也公開認愛新男友是自己的攝影師，直言：「他是我最棒的靈魂伴侶！」稍早她更是在社群放出許多情侶照，透露兩人是從尼泊爾拍攝後才熟識起來，最剛開始也沒想過會在一起。愛莉莎莎稍早在社群放出跟攝影師男友的情侶照，有兩人親暱摟腰、出遊合照等甜蜜合照，並開心寫下：「好吧，被迫官宣…😅只好承認了！34歲的女人，還是很有價值的。」感謝身邊好友在自己生日時送上許多驚喜，「謝謝大家的愛，我愛我的摯友們。」接著愛莉莎莎也在限時動態曬出兩人認識初期的合照，「去年四月時去尼泊爾拍攝時，攝影師超級害羞，緊張到不行，超僵，完全沒想到我們後來會在一起！」透露兩人是在尼泊爾後才漸漸熟識，並且相戀。愛莉莎莎放閃貼文曝光後，引來許多網友爭相祝福，「結果真的是男朋友，不然叫攝影師去聞腋下可能會被檢舉」、「這一任跟你很配欸！有夫妻臉」、「這一任覺得超配的，終於！」、「祝莎莎幸福！ 攝影師好像粉絲、小迷弟。」