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美國股市週五（5日）迎來血洗，台積電ADR也重挫6.69%！不僅如此，台指期夜盤終場下挫3006點，收在42220點，創下單日最大跌幅，台積電盤後期貨下跌145元或6.12%，收在2225元。對此，現在是買入台積電的時機嗎？外媒The Motley Fool報導，買入台積電股票的理由非常充分。人工智慧晶片需求持續超過供應，台積電預計7月中旬公佈2026年第二季財報，並於下周公布月度營收數據，目前股價接近52周高點。台積電第一季的業績非常出色，營收年增超過35%，達到359億美元。該公司毛利率也大幅提升至66.2%，顯示這家晶片製造商擁有強大的定價能力。美國財經媒體《The Motley Fool》報導，現在買進台積電的理由非常充分，台積電在2026年第一季的業績非常出色、營收年增超過35%，達到驚人的359億美元。此外，台積電的毛利率也大幅提升至66.2%，顯示這家晶片製造商擁有強大的定價能力。儘管台積電預估2026年營收成長率將超過30%，市值也於本月4日突破2兆美元大關，但其遠期本益比仍約27倍、市銷率略高於17倍。《The Motley Fool》指出，考量台積電強勁的成長動能與市場地位，目前股價仍未被高估，在7月中旬第二季財報公布前，市場對其後市依舊維持樂觀看法。《The Motley Fool》表示，台積電是全球AI浪潮的重要受惠者，也是人工智慧供應鏈中的關鍵角色。目前台積電掌握全球約70%的晶圓代工市場，穩居產業龍頭地位，短期內競爭優勢難以被撼動。不過，報導也提醒，台積電仍面臨部分潛在風險，包括地緣政治不確定性，以及中美關係變化可能帶來的影響。此外，由於客戶集中度較高，也使其營運面臨一定程度的挑戰。整體而言，《The Motley Fool》仍看好台積電長期發展前景，認為隨著AI需求持續擴大，公司未來成長動能可望延續。報導指出，對於具備長期投資耐心的投資人而言，台積電仍具備可觀的上漲空間，而市場預期2026年股利成長率達28%，也進一步提升投資吸引力。