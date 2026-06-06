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King Gnu小巨蛋跑起來 1圈不夠再跑1圈

King Gnu介紹 各元素融合成1首歌是強項

日本搖滾天團King Gnu常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理今（6）日在台北小巨蛋舉辦《CEN+RAL》演唱會，由於舞台為360度四面台的關係、位置會比過去來得多，今晚總計吸引13000名歌迷朝聖。演出時，成員不只高喊「放馬過來」要跟粉絲玩到最後，甚至唱沒幾首就接力衝下舞台狂跑2圈，超HIGH超熱血。今晚開場前4分鐘，King Gnu用很特別的方式跟觀眾Say hi，就是貝斯手用中文錄好影片，表示雖然跟台灣歌迷的語言不通，但他相信能透過音樂連結彼此，而這趟是King Gnu第二次在台開唱，他們很想讓大家留下難忘的回憶，「不管是初次見面，或是一直以來的粉絲，讓現在所有人一起創造最特別的時光到最後一刻。」語畢前更笑喊「放馬過來」請大家多多指教。King Gnu這次的表演舞台超神超狂，打造360度的四面台呈現，演出零死角讓歌迷超HIGH。而他們以神曲《AIZO》揭開序幕，接連唱到《どろん》時，貝斯手突然衝下台跑步，負責維安、錄影紀錄的工作人員都跟在他後面追，結果跑一圈還不夠再跑一圈，近距離陪全場粉絲HIGH到最高點。不只新井和輝跑遍整個小巨蛋，主唱井口理唱到一半也跟著下台，但他沒有跑步，而是直接走近觀眾席飆唱，還高喊中文：「聽不到，一起唱吧！」讓全場13000位歌迷情緒沸騰。King Gnu是由常田大希、井口理、新井和輝、勢喜遊組成的日本4人搖滾樂團，粉絲名稱叫做CLUB GNU。他們最早在2013年以Srv.Vinci名義活動，歷經成員更動後，2015年確立現在的4人體制，並在2017年正式改名為King Gnu。2019年透過專輯《Sympa》主流出道，之後憑藉《白日》、《逆夢》等歌曲迅速爆紅，成為近年最具代表性的日本樂團之一。King Gnu的音樂風格最大特色，就是把搖滾、R&B、Jazz、J-POP等元素混在一起，因此被外界稱作「東京新混合風格」。主唱兼核心人物常田大希本身是大提琴手，所以歌曲裡也常加入大量弦樂編曲，聽起來很有電影感。至於King Gnu這個名字，則來自會大量聚集遷徙的動物「牛羚（Gnu）」，象徵著「希望能把男女老少都捲進來」成為巨大的音樂群體之意。