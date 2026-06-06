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▲義大服裝秀首次導入機器人表演與真人模特兒同台展演。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲義大服裝秀由機器人表演秀揭開序幕，安排真人模特兒與機器人同台展演。（圖／義大世界購物廣場提供）

義大世界購物廣場今（6）日舉辦「2026 S/S EDA Fashion Show時尚 X 創生：流行與科技的演繹」，活動由機器人表演秀揭開序幕，安排真人模特兒與機器人同台展演，讓伸展台不只呈現流行穿搭，更成為時尚品牌、科技應用與零售體驗交會的話題焦點。義大開發總經理王香完指出，2026年春夏國際高端時尚趨勢，輕盈透氣材質、空氣感剪裁、飽和色彩、運動機能與俐落輪廓，都是重要方向；當服裝設計越來越重視舒適、機能與未來感，時尚展演本身也需要更貼近當代科技語境。因此，今年服裝秀首次導入機器人表演與真人模特兒同台展演，正是希望以對標國際視野，將春夏流行趨勢、涼感機能想像與AI科技話題結合，讓消費者看見EDA Outlet Mall不只是購物空間，更能成為結合時尚、科技、生活風格與城市觀光的展演舞台。服裝秀集結Luxury Mall、紐約新時區、AIGNER、Adidas、GAP、NIKE、CASTELBAJAC等館內品牌，從精品服飾與配件、歐系都會、運動潮流到高爾夫休閒風格，透過動態走秀呈現多元穿搭靈感。上緯智聯董事長蔡朝陽表示，AI機器人正逐漸從科技展示走入日常生活，此次與義大開發首次合作，象徵智慧機器人應用從展場、服務場域，進一步延伸至娛樂、零售與生活體驗。透過服裝秀演出，民眾可近距離感受台智寶(TaiiBot)機器人在展演互動、智慧導覽、即時交流與沉浸式體驗上的應用潛力，期待未來與義大開發在智慧互動、商場服務、活動展演、親子娛樂及AI教育等多元場域深化合作，讓AI機器人更自然地走進消費者生活。