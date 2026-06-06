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TPBL台灣職籃大聯盟福爾摩沙夢想家今（6）日在洲際迷你蛋對決新北國王，雙方進行第七戰，最終戰雙方在高強度防守和巨大壓力下，三分球命中率都不高，比賽變成身體對抗的肉搏戰，夢想家也因此開始佔上風，靠著班提爾轟下29分帶領下，終場以90：78，系列賽4：3完成大逆轉，班提爾拿下FMVP。雙方這一輪系列賽戰局峰迴路轉，前四戰打完國王以3：1取得絕對領先，但沒想到G5杰倫受傷變陣，即使G6回歸，仍讓夢想家連續扳回兩場，並重新拿回主場優勢，並有機會在主場封王。今天兩隊陣容大致一樣，僅有國王變陣，讓林彥廷先發，蘇士軒開賽連續投進兩顆底角三分球，夢想家開賽則前6次嘗試外線都未能投進。但林俊吉連續快速切入，讓球隊迅速將分數反超。夢想家今天切入挑籃和拋投的得分率相當高，就等外線開張，首節打完國王21：18領先。杰倫次節轉身切入暴扣，但開賽不久沃許本就膝蓋受傷，所幸並無大礙，很快回歸。夢想家靠著林俊吉切入帶起攻勢，將分差給反超，夢想家靠著位置上的體型優勢，慢慢將分數拉開，雖然上半場外線12投0中，但球隊憑藉著禁區優勢，次節打出28：17的高潮，以46：38領先。半場國王禁區得分只有10分，夢想家則有36分。易籃再戰後，杰倫為國王投進第一球，下半場國王打出13：6的攻勢，但這是班提爾終於投進在夢想家本場第15次嘗試投進三分球，終結14投0中投籃乾旱期。不過後續高柏鎧領到第四次犯規，三節打完國王58：61落後。末節夢想家一樣是靠著霍普金斯的低位先得分，國王今天數度追近，但就是無法將分數追平。蔣淯安一顆三分球、張宗憲切入得手，班提爾快攻抄截，讓主場軍拉開到13分領先。儘管杰倫試圖力挽狂瀾，但在蔣淯安和班提爾的出色發揮下，夢想家最終拋下彩帶。