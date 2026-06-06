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▲觀光署促成2026澎湖花火節日本阪急交通社之夜，透過涼傘表演展現澎湖特殊廟宇文化。（圖／觀光署提供）

▲造訪二崁聚落體驗澎湖古厝文化特色。（圖／觀光署提供）

▲澎湖遊客中心深度導覽，探索澎湖元宵乞龜文化特色。（圖／觀光署提供）

▲透過導覽了解澎湖各島嶼、景點特色。（圖／觀光署提供）

▲觀光署澎管處熱情歡迎近200位日本貴賓蒞臨澎湖。（圖／觀光署提供）

▲澎湖多樣化節慶活動，讓日本貴賓體會四季澎湖灣 精彩一籮筐。（圖／觀光署提供）

▲觀光署促成2026澎湖花火節日本阪急交通社之夜，絢麗花火點亮澎湖夜空。（圖／觀光署提供）

為深耕日本旅遊市場並將澎湖推向國際舞台，交通部觀光署、澎湖國家風景區管理處（下稱澎管處）及澎湖觀光圈攜手合作，成功促成日本知名旅遊業者「阪急交通社」，首次於本（115）年度6月3日至5日帶領近200位日本旅客展開為期三天兩夜深度海島行程，期盼透過實地走訪澎湖特色景點與文化場域，讓日本旅客親身體驗澎湖獨特海島魅力與慢活氛圍。此次日本旅行團特別從嘉義布袋港包船直航澎湖馬公港，行程精心規劃結合海上交通、文化聚落、地質景觀及海灣觀光等特色行程，包含參觀中央老街、澎湖遊客中心、菓葉灰窯、三仙塔、跨海大橋、大菓葉玄武岩、二崁聚落及小池角雙曲橋等代表性景點，旅客更親臨參與「2026澎湖國際海上花火節」活動，深入體驗澎湖自然景觀、人文歷史、熱鬧節慶與漁村聚落文化。澎管處表示，去（114）年日本來臺人數超過148萬人次，為臺灣重要的國際旅客來源，近年持續透過海外推廣、旅展行銷及踩線交流等方式深耕日本市場。此次合作的阪急交通社，在去年7月由觀光署邀請跨海蒞澎踩線，並由澎管處與澎湖觀光圈業者接待及交流，進一步促成此次近200位日本大型旅行團到訪澎湖，展現日本市場對澎湖旅遊產品的高度關注與發展潛力。交通部觀光署也強調，澎湖擁有世界最美麗海灣、玄武岩地質景觀、漁村文化及豐富海洋觀光資源，具備發展日本旅遊市場之潛力。本次阪急交通社大型團體訪澎，正是觀光署駐外據點長期深耕日本市場，持續推動交流推廣及踩線考察的具體成果。透過協助業者發掘臺灣特色旅遊資源，並依市場需求規劃特色遊程，逐步促成更多元的來臺旅遊模式。此次大型旅行團實地走訪澎湖特色景點與旅遊環境，期能提升日本旅客對澎湖旅遊品牌的認識，未來可望帶動更多日本旅客赴澎旅遊，拓展澎湖國際觀光能見度。