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韓國近日因為地方選舉爆出選票用紙不足的舞弊疑雲，導致首爾蠶室投開票所外聚集大批抗議群眾進行封鎖示威，沒想到政治風波竟然延燒到演藝圈，部分網友湧入歌手IU的個人社群平台，強烈要求比照先前彈劾總統時、預先結帳咖啡與麵包來支援街頭示威的模式，加上她近年一直被貼上左派標籤、被部分民眾稱作「左IU」，讓IU的留言區瞬間淪為兩派輿論交鋒的政治戰場。3日地方選舉當天，首爾部分投票所因選票準備不足引發選民憤怒，蠶室地區甚至爆發連續兩天的封鎖投票箱示威，而在選民抗議僵持之際，IU的社群平台也遭到大批網友留言洗版，包含「請送咖啡車到蠶室投票所」、「幫忙在附近的星巴克預先付款」等索取物資的言論鋪天蓋地而來，部分支持示威的網友宣稱大家是為了捍衛民主而戰，引發另一派網友強烈抨擊根本是道德綁架。事實上，網友之所以鎖定IU提出這種要求，是因為在去年韓國爆發總統彈劾示威運動期間，IU為了體恤在寒冬中參與集會的粉絲和民眾，體貼地在集會現場附近的店家提前結清了麵包、熱湯飯與飲料的費用，讓抗議民眾能藉此保暖。善意舉動當時在社會上掀起廣大迴響，卻也因此觸動了韓國極端保守派右翼人士的敏感神經，事實上，被彈劾的尹錫悅所屬的「國民力量」，是我們一般所說的保守右派，主張全面強化美日韓三方軍事同盟，認為只有依賴美國的核武保護傘與強大軍力，才能全面壓制北韓。反倒是左派、進步派的「共同民主黨」在外交政策上向來主張與北韓和解、對中國採取相對友好的「平衡外交」，認為要在美中兩大強權之間保持戰略模糊，避免得罪北京而導致朝鮮半島局勢惡化。因此，IU去年為彈劾團體送上食物應援的行為，讓部分保守派群眾將她歸類為支持左派的藝人，甚至取名「左IU」，尤其在《21世紀大君夫人》矮化國格、自降為中國藩屬國的歷史爭議後，這類抨擊越來越多。