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▲李明哲說明，器官移植的供需平衡並不是一進一出。（圖／記者張乃文攝）

器官捐贈移植極複雜 器捐董座：不是馬上移植就是平衡

不是一句話就永遠達不到 器捐董座：需多方努力

前醫師陳堯俐仲介患者前往中國器官移植，遭衛福部廢止醫師證書。而雙和醫院院長李明哲提到，「民眾赴海外移植的根本問題在國內器官供需失衡。」而台灣基進黨市議員擬參選人吳欣岱要求李明哲收回，原因稱「台灣不可能達到器官供需平衡」。李明哲為此表達「難過」之意，並強調，所謂「平衡」並非一進一出。近年器官捐贈、移植事件與中國的器官買賣吵得沸沸揚揚。有醫師因仲介患者前往中國器官移植，而被廢止醫師證書。吳欣岱則發影片公開要求李明哲收回言論，直指台灣不可能達到器官供需平衡，但也絕不能以此作為加入反人類器官買賣共犯結構的藉口。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲受訪時提到，以器官捐贈移植的生態系而言，「平衡並非大家所想像的一進一出。」李明哲說，對於生態系的平衡有5大重要指標，包括等待及被移植的人數中間的差距是否愈來愈大、器捐轉換率，當捐贈人數愈多、器官愈多，生態平衡愈容易達到。另外，還有多少患者退出名單、等待時間、國家內活體器官移植及大愛捐贈移植數目差距、境外移植數目等，以反映是否能提供民眾需求。李明哲直指，所謂「平衡」並非一進一出，換言之，不是每個患者只要器官衰竭，就需要進行移植手術，因為絕大部分的器官衰竭患者其實不適合手術，或是不適合在這個時間手術，可能會經過治療回到健康狀態，進而維持生命。但有些病患就必須走上器官移植這條路。李明哲解釋，可看到器官衰竭患者並非 100%都需要進行器官移植。他說明，而政府需要做的除了透過法律杜絕非法，達到防弊，並藉由政策宣導達到「興利」作用。李明哲指出，在器官移植界不外乎「開源」及「節流」。所謂節流是透過健康預防，避免器官走向衰竭。而開源的目的只是為了解決無法節流，因此「節流」可說是非常重要，以控制需要移植的病人數目。李明哲說，器官捐贈後的器官分配必須有調節機制，加上倫理法律的限制、推廣，讓民眾了解這項利他行為，做到種種方式進行全面管控，才能達到政府功能。他表示，器官捐贈移植是非常複雜、且高度專業的醫療行為，並不是想像那麼簡單，不是有人捐、就有人可以接受。台灣或是任何一個國家都永遠沒有辦法達到器官捐贈移植的平衡，這句話對一般民眾而言，可能會是對的，因為太難了。李明哲說，站在民眾的角度會認為，這麼多人需要器官，怎麼可能湊到，「但以專業醫師來說，本來就是可以做得到的。」李明哲以美國為例，等待腎臟移植約2年半到3年，也並非馬上就可以移植，對美國而言這叫做「平衡」。台灣是否有機會達到這樣的平衡？李明哲說，當然不可能立即消化，但以器官捐贈轉換率若達到60%、甚至80%，就是現在的3倍、4倍，換算下來，每年可移植的病人就超過1200位；不再增加任何等待者狀態下，全部消耗只需要約6年。「這就是我們要努力的方向，而不是一句話就永遠都達不到。」李明哲表示，如果永遠做不到，人類就不可能登陸火星，但透過努力，一起往這個願景前進，必須是民眾、社會、醫療專業及政府的大力推行。李明哲認為，不應用過度簡化的方式輕輕帶過，認為器官捐贈、移植永遠不可能平衡，「它是可能的，我非常有自信。」