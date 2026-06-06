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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲近3戰受到腰傷影響，高掛免戰牌，今（6）日進入出賽名單、從板凳出發，4局下代跑第4棒的陳鏞基，5局下把握滿壘機會，敲出清壘三壘安打，7局下敲出此役第2安，打擊狀態火熱。值得一提的是，陳傑憲生涯鮮少打4棒，賽前累積3打數2安打、4打點，今日替補扛4棒完成3安「猛打賞」、4打點，累積6打數5安打、8打點，打擊率高達8成33，可說是獅隊「隱藏第4棒」。陳傑憲長期深受腰部舊傷困擾，昨日受訪時，透露自己的脊椎原本就有滑脫的狀況，只要訓練量加大或是不小心閃到，就非常容易復發，因此在訓練上要格外小心。近3戰因腰傷高掛免戰牌，只能在場邊拿著大聲公當「啦啦隊長」，不過獅隊總教練林岳平今日賽前指出，陳傑憲此役會放入出賽名單，但不會先發，在板凳上待命。此役獅隊先發第4棒由42歲老將陳鏞基扛下，4局下跑出內野安打後退場，由陳傑憲接替代跑。5局下獅隊一出局後攻佔滿壘，陳傑憲敲出一壘「車布邊」清壘三壘安打，助獅隊先馳得點，也帶動獅隊氣勢，單局攻下5分；7局下第2打席，陳傑憲又敲出中外野安打；9局下第3打席，敲出帶有1分打點穿越安打，此役3打數3安打、4打點。值得一提的是，陳傑憲生涯鮮少打4棒，2016年入隊後，前8個賽季都沒有在4棒的出賽紀錄。2024年7月17日與台鋼雄鷹之戰，陳傑憲同樣是板凳出發，5局下代跑老將胡金龍，7局下首次打擊機會敲出帶有1分打點的三壘安打，8局下又敲出2分打點的安打。2025年8月31日對悍將，陳傑憲仍是板凳出發，4局上代守蘇智傑，5局下擊出滾地球出局，7局下敲出高飛犧牲打。生涯在4棒累積3打數2安打、4打點、打擊率6成67。若加上此役3打數3安打、4打點，共累積6打數5安打、8打點，打擊率高達8成33。