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有「亞洲王子」之稱的男星張根碩近日登上韓綜《屋塔房的問題兒童們》，罕見談及感情觀與過往戀愛經歷，其中他透露過去曾幫就讀大學的前女友支付學費，即使兩人最終分手，得知對方順利畢業後仍感到相當欣慰，感情經歷曝光掀起熱議。《屋塔房的問題兒童們》節目中，張根碩被問到戀愛時是否曾做過印象深刻的事，他坦言過去曾送給還在求學的女友一份特別禮物，就是資助對方的大學學費，雖然不是全額負擔，但他希望自己的能力可以對女方人生帶來正面影響。張根碩表示，兩人後來雖然沒有走到最後，但多年後得知對方完成學業時，內心仍覺得很開心：「至少我曾在她人生的重要階段幫上一點忙」，發言讓現場來賓相當驚訝。談到自己的戀愛觀，張根碩直接表示自己屬於「戀愛至上主義者」，一旦開始交往就會非常投入，也傾向擁有一段長期穩定的關係，他認為感情是人生中非常重要的一部分，因此總是認真對待每段戀情；至於理想型，他則笑說自己要求不高，「健康就好」，無論年紀比自己大或小都不介意，不過他也補充，希望未來另一半不要太沉迷社群平台。當主持人進一步追問感情狀態時，張根碩則笑說自己一直有在「低調談戀愛」，讓現場一陣騷動，下一秒他又笑說對象是自己的粉絲們；更有趣的是，當被問到最近接吻是什麼時候時，他則露出尷尬表情：「這星期還沒接過吻。」笑瘋全場。