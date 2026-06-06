美國俄亥俄州一間動物收容所近日分享暖心畫面，一隻名叫Flower的待領養狗狗，過去長期在街頭流浪，甚至不知道玩具是什麼，但進入收容所後第一次接觸玩具便展現驚人懂事的一面。影片中牠玩耍結束後，竟主動將散落四處的玩具一件件叼回同一處整理，貼心舉動讓工作人員大受感動，也迅速在網路引發熱議。許多網友被牠乖巧模樣融化，紛紛表示難以理解如此可愛又溫暖的狗狗至今仍未找到主人，盼望牠能早日迎來屬於自己的幸福家庭。
浪汪在收容所第一次玩玩具！竟自行收玩具超懂事
美國俄亥俄州哥倫布市一名網友日前在IG分享影片，身為當地動物收容所志工的她，平時經常記錄收容所毛孩的生活點滴，這次鏡頭主角則是一隻名叫Flower的待領養狗狗。
據了解，Flower過去長時間在街頭流浪，生活環境艱困，從未真正接觸過玩具。來到收容所後，牠第一次體驗玩玩具的樂趣，也讓工作人員有機會看見牠溫柔細膩的一面。
影片中可見，Flower在空地上開心玩著各種玩具，不時叼著玩具奔跑，模樣相當興奮。然而讓人意外的是，當牠玩累準備離開時，並沒有把玩具四處亂丟。
只見Flower開始來回走動，將原本散落在不同位置的玩具一個個叼起來，再集中放到同一個地方。牠反覆整理的模樣，就像在替自己收拾玩具一般，讓現場工作人員又驚又喜。
收容所人員也幽默表示：「Flower的領養條件只有一個，那就是領養後記得買玩具給牠，因為牠玩完還會自己收好。」更笑稱這大概會是飼主看過最可愛的畫面之一。
百萬網友被融化！盼Flower早日找到幸福歸宿
影片分享到網路後迅速引發關注，大批網友紛紛留言稱讚Flower的貼心與懂事，「根本超聰明的」、「自己會收玩具的狗狗我要定了」、「比30歲的我還懂事」、「狗狗都不用教，但小孩要講100次」。
不少人也認為，從Flower對待玩具的方式，就能看出牠溫柔且珍惜資源的個性。面對這隻曾經流浪、如今努力適應新生活的毛孩，許多網友都衷心希望牠能盡快找到願意疼愛牠一輩子的主人，正式告別漂泊生活，擁有屬於自己的永遠的家。
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美國俄亥俄州哥倫布市一名網友日前在IG分享影片，身為當地動物收容所志工的她，平時經常記錄收容所毛孩的生活點滴，這次鏡頭主角則是一隻名叫Flower的待領養狗狗。
據了解，Flower過去長時間在街頭流浪，生活環境艱困，從未真正接觸過玩具。來到收容所後，牠第一次體驗玩玩具的樂趣，也讓工作人員有機會看見牠溫柔細膩的一面。
只見Flower開始來回走動，將原本散落在不同位置的玩具一個個叼起來，再集中放到同一個地方。牠反覆整理的模樣，就像在替自己收拾玩具一般，讓現場工作人員又驚又喜。
收容所人員也幽默表示：「Flower的領養條件只有一個，那就是領養後記得買玩具給牠，因為牠玩完還會自己收好。」更笑稱這大概會是飼主看過最可愛的畫面之一。
影片分享到網路後迅速引發關注，大批網友紛紛留言稱讚Flower的貼心與懂事，「根本超聰明的」、「自己會收玩具的狗狗我要定了」、「比30歲的我還懂事」、「狗狗都不用教，但小孩要講100次」。
不少人也認為，從Flower對待玩具的方式，就能看出牠溫柔且珍惜資源的個性。面對這隻曾經流浪、如今努力適應新生活的毛孩，許多網友都衷心希望牠能盡快找到願意疼愛牠一輩子的主人，正式告別漂泊生活，擁有屬於自己的永遠的家。