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▲印度新德里今（6）日有一群年輕人走上街頭遊行示威，要求教育部長下台，許多民眾還佩戴蟑螂圖案的面具，因為他們是「蟑螂人民黨」（Cockroach Janata Party，CJP）的支持者。（圖／美聯社／達志影像）

上街群眾籲印度教育部長辭職

蟑螂人民黨的崛起

印度新德里今（6）日有一群年輕人走上街頭遊行示威，要求教育部長下台，許多民眾還佩戴蟑螂圖案的面具，因為他們是「蟑螂人民黨」（Cockroach Janata Party，CJP）的支持者，蟑螂人民黨起源於社群網路，自稱蟑螂反映Z世代的自嘲與對現狀的不滿，如今成功舉行街頭運動，顯示蟑螂人民黨有可能成為印度新興的一股年輕政治力量。綜合外媒報導，蟑螂人民黨的發起人迪普克（Abhijeet Dipke）是印度留美學生，6日他也從美國回到新德里參加遊行，迪普克的家人和朋友擔心迪普克返回印度後可能會被逮捕，但迪普克無所畏懼，同時他也敦促所有參與活動的民眾和平表達訴求，不要與維持秩序的警方發生衝突。這次遊行的主要訴求是呼籲教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）辭職，由於5月連續爆發考試違規醜聞，包括試卷外洩和技術故障等等，印度民眾對於教育部的不滿日益高漲。一位上街民眾表示，「我們希望政府承擔責任」。另位上街民眾則質疑，「為什麼國家會發生考題外洩事件？這怎麼可以呢？」印度的全國醫學院入學考試和中學全國入學考試都傳出爭議，中學全國入學考試今年首度導入線上評分系統，但卻出現給錯成績，將成績寄發給錯誤學生的烏龍。而在醫學院入學考試中，則是發生試題提前外洩的醜聞。這兩起考試都與印度年輕人的教育與未來就業息息相關，也因此爆發出廣大民怨。蟑螂人民黨將這次遊行定調為屬於青年的和平運動，並稱迪普克已準備好長期投入印度政壇，顯示蟑螂人民黨有意願成為新的一股來自於年輕世代的政治力量。蟑螂人民黨的成立起因是印度最高法院首席大法官坎特（Surya Kant）在5月一次公開庭審中表示，「有些年輕人就像蟑螂一樣，找不到工作，在任何行業裡都找不到立足之地」，坎特還說這些「寄生蟲」正在攻擊國家系統和所有人。這番言論引發印度Z世代不滿，迪普克詢問「如果所有的蟑螂都聚集在一起會怎麼樣？」進而在社群網路上宣布成立「蟑螂人民黨」，雖然起初只是為了反諷與惡搞，但漸漸獲得越來越多人支持，許多觀察家認為印度需要一場「青年起義」，以對抗越來越猖獗的裙帶資本主義以及財閥金權政治的弊端，而蟑螂人民黨正好趕上這股浪潮。由年輕人領導的政治運動，在斯里蘭卡、尼泊爾和孟加拉都成功推翻了原先的政府，印度是世界上人口最多的國家，但也面臨一系列長期存在的棘手問題，包括收入不均、失業率居高不下和生活成本高昂等等，尤其印度大學畢業生的失業率高達29.1％，遠遠高出未受教育族群，這也是為何坎特的話會觸動年輕人的痛處。