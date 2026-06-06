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63歲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台2週，讓全台掀起「仁來瘋」，即便本人已經離台前往韓國訪問，相關話題依然不退燒，有粉絲發文分享冷知識，指出黃仁勳的英文別名「Jensen」，取名緣由來自他的中文名字羅馬拼音「Jen-Hsun」，讓粉絲直呼：「連取英文名字都不忘根！」近日有粉絲在社群平台表示，自己考古到黃仁勳14年前回母校史丹佛大學舉辦講座的影片，見到標題寫著「Jen-Hsun Huang」才突然恍然大悟，「原來他的英文名字Jensen是取自己名字拼音的諧音！」早前就有粉絲分享關於黃仁勳英文別名的由來，「黃仁勳的英文名字Jensen，跟很多台灣人類似是漢名音譯的，他是用他漢名的羅馬拼音Jen-Hsun直翻的！」事實上，黃仁勳9歲從台灣移民美國，為了融入當地的教育與生活環境，便取了常見的英文名「Jensen」作為日常別名，不過他的正式簽名依然保留著「Jen-Hsun Huang」。不少粉絲這才知道黃仁勳英文別名的小故事，「原來是這樣」、「難怪簽名會有兩個H」、「跟志玲姐姐一樣耶！」昨（5）日中午左右，黃仁勳搭乘私人專機降落首爾金浦國際機場，展開為期4天的訪韓行程，首站特別造訪T1經營的電競主題網咖，與《英雄聯盟》電競傳奇Faker（李相赫）等選手會面，並在首爾弘大商圈的烤肉名店與多位韓國科技巨頭共進晚餐。黃仁勳今天與南韓AI及機器人新創公司高層進行閉門座談，隨後參訪Naver總部探討雲端算力與機器人技術，並正式參與人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製，7日預計與韓國遊戲巨頭NCsoft高層會面，並前往蠶室棒球場擔任韓國職棒斗山熊的開球嘉賓；6月8日則將走訪NAVER總部，並與韓國AI及機器人領域的新創公司舉行閉門座談。