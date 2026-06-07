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果農推銷芒果稱黑點「炭疽病對人體無害」！慘遭網友砲轟無良商人

他跟觀眾說：「芒果上面的黑點是炭疽病，但是對人體無害喔！」結果被底下網友罵爆，說他是「無良商人」、「為了賺錢連有炭疽病的水果都敢拿出來賣」等。

▲今年芒果大採收產量超多，各大通路、菜市場都狂賣，由於價格甜，許多民眾都買一堆回家爽吃。（圖／家樂福提供）

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但是植物的炭疽跟人類的完全是兩碼子事！植物的炭疽病是一種非常常見的真菌。」

最大的重點，這種真菌只會在植物之間傳播，對人體完全沒有任何影響。

這類病菌並不會感染人體，芒果表面如果是輕微受損的時候，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮。

▲芒果表皮有黑點表示受到植物的炭疽病感染，這種真菌只會在植物之間傳播，對人體完全沒有任何影響，只要切除部分芒果還是完全可以食用沒問題！（圖/農業部提供）

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如果你喜歡口感帶有脆硬的，就挑蒂頭還有一點青青的，但像我自己就喜歡那種表皮帶有一點黑點的狀態，那時候的香氣跟甜度最完美！