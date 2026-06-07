今年芒果盛產量大，老天賞臉果農大豐收，因此也讓全台芒果價格比過往幾年都低，像是全聯就有推出10元芒果搶到不行！不過也有民眾買了一大堆芒果回家之後，發現外皮都有黑色的點點，好奇這樣是否還能吃？對此，菜市場老闆廖炯程就出面回答表示：「芒果上面的黑點是植物的炭疽病是一種非常常見的真菌，對人體完全不會有影響，也不會傳染！」而該說法連農業部也有認證過。
果農推銷芒果稱黑點「炭疽病對人體無害」！慘遭網友砲轟無良商人
菜市場老闆廖炯程日前在臉書表示，這陣子大家應該都被全聯10元芒果洗版了吧？今年老天爺賞臉，風調雨順讓芒果大豐收，所以這波才要趕緊採收、搶著賣，不然等到後面產量大爆發，農民心血就要放水流了。不過日前有朋友拍了影音在推銷芒果，他跟觀眾說：「芒果上面的黑點是炭疽病，但是對人體無害喔！」結果被底下網友罵爆，說他是「無良商人」、「為了賺錢連有炭疽病的水果都敢拿出來賣」等。
芒果外皮有黑點可以吃嗎？菜市場老闆揭真相：農業部也認證
廖炯程看到後差點沒暈倒，他解釋：「請各位少婦冷靜，大家看到炭疽這兩個字，腦袋應該都會浮現生化武器或恐怖電影吧，那個叫做炭疽桿菌，但是人畜共通的法定傳染病，確實超級可怕。但是植物的炭疽跟人類的完全是兩碼子事！植物的炭疽病是一種非常常見的真菌。」
廖炯程說：「不只芒果，很多葉菜類也會出現那種爛掉的同心圓黑點。最大的重點，這種真菌只會在植物之間傳播，對人體完全沒有任何影響。」記者也實際查詢農業部官網，證實老闆廖炯程說的完全沒有錯，高雄區農業改良場芒果專家說明，造成芒果果實黑點的病害主要有炭疽病及黑斑病，分別是受特定病原真菌及細菌危害，會在果實表面造成黑點，這類病菌並不會感染人體，芒果表面如果是輕微受損的時候，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮。
今年芒果大產超便宜！芒果買到黑點外皮是好是壞教你挑
那到底買到有黑點的芒果是好是壞？廖炯程也說：「芒果成熟，不代表一定會長黑點，因為不是每顆芒果都有感染這個真菌，但是如果它剛好帶有這個真菌，果肉越熟，黑點就會越多、越大！所以它其實是一個非常天然、超好判斷芒果熟了沒的信號燈。」
廖炯程推薦：「如果你喜歡口感帶有脆硬的，就挑蒂頭還有一點青青的，但像我自己就喜歡那種表皮帶有一點黑點的狀態，那時候的香氣跟甜度最完美！反而那種放到全熟、果肉很軟的，我就沒有這麼喜歡。」廖炯程也強調：「最近芒果大出，外銷要拼，我們內需也不能漏氣，傳統市場裡有很多選擇更多、更漂亮，不用怕整箱吃不完，左鄰右舍一起分一分，真的吃不完把果肉切完丟進冷凍庫，那就是天然無添加的純水果冰淇淋，小孩保證愛死！」
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菜市場老闆廖炯程日前在臉書表示，這陣子大家應該都被全聯10元芒果洗版了吧？今年老天爺賞臉，風調雨順讓芒果大豐收，所以這波才要趕緊採收、搶著賣，不然等到後面產量大爆發，農民心血就要放水流了。不過日前有朋友拍了影音在推銷芒果，他跟觀眾說：「芒果上面的黑點是炭疽病，但是對人體無害喔！」結果被底下網友罵爆，說他是「無良商人」、「為了賺錢連有炭疽病的水果都敢拿出來賣」等。
廖炯程看到後差點沒暈倒，他解釋：「請各位少婦冷靜，大家看到炭疽這兩個字，腦袋應該都會浮現生化武器或恐怖電影吧，那個叫做炭疽桿菌，但是人畜共通的法定傳染病，確實超級可怕。但是植物的炭疽跟人類的完全是兩碼子事！植物的炭疽病是一種非常常見的真菌。」
廖炯程說：「不只芒果，很多葉菜類也會出現那種爛掉的同心圓黑點。最大的重點，這種真菌只會在植物之間傳播，對人體完全沒有任何影響。」記者也實際查詢農業部官網，證實老闆廖炯程說的完全沒有錯，高雄區農業改良場芒果專家說明，造成芒果果實黑點的病害主要有炭疽病及黑斑病，分別是受特定病原真菌及細菌危害，會在果實表面造成黑點，這類病菌並不會感染人體，芒果表面如果是輕微受損的時候，切除受害部位仍然可以食用，並沒有安全疑慮。
那到底買到有黑點的芒果是好是壞？廖炯程也說：「芒果成熟，不代表一定會長黑點，因為不是每顆芒果都有感染這個真菌，但是如果它剛好帶有這個真菌，果肉越熟，黑點就會越多、越大！所以它其實是一個非常天然、超好判斷芒果熟了沒的信號燈。」
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