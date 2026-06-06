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▲Kim分享自己封裝了女兒親手寫的「爸爸我愛你」卡片，強調卡牌收藏不應僅限於商業價值，更在於記錄與傳承珍貴的生命回憶。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.6)

▲AVW Gallery品牌進駐台中漢神，打造全台首座給合「卡牌交易、藝術封裝與收藏展示」的精品空間。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.6)

一項國際市場研究資料顯示，全球收藏卡牌市場規模已突破數百億美元，並從 Pokémon、遊戲王、體育球員卡逐步擴展至藝術聯名領域 。看準台灣年交易額破百億新台幣的卡牌市場潛力 ，亞洲首個成功串聯「藝術、卡牌文化與金融」的創新品牌AVW Gallery進駐台中漢神洲際購物廣場 ，並於今（6）日舉辦品牌開幕活動，構築新世代的文化交流平台 。AVW 創辦人暨品牌總監曾國良 Kim， 擁有超過十年的藝術教育、畫廊經營與收藏市場實務經驗 。他敏銳觀察到，傳統藝術市場雖然體系完整，但對年輕世代而言門檻相對較高 ；然而，大量年輕族群對文化充滿熱情與收藏意願，只是缺乏一個能與自身產生連結的入口。為此，他於於2年前創立「AVW Gallery」品牌，打造全台首座給合「卡牌交易、藝術封裝與收藏展示」的精品空間。kim指出，品牌創立之初，集換式卡牌市場遠不及今日火熱，但他已預見此結構性轉變 。現今35至45歲是消費與收藏主力 。這個年齡層不一定追求古董或硬幣，反而更傾向收藏承載童年記憶與情感的事物，例如寶可夢卡或遊戲王卡 ，卡片雖小，卻因為與生活緊密連結而更能走進人心 。曾國良說，全球卡牌市場已從單純娛樂商品逐步躍升為兼具文化、藝術與投資價值的新興收藏領域，吸引越來越多不同世代藏家投入，並且，稀有卡片拍賣價屢創新高，甚至連周杰倫、蕭敬騰等名人也紛紛投入這波收藏浪潮。AVW 自今年4月中旬試營運以來便引發各界高度關注，不僅吸引全台最大卡牌協會理事長親訪，更曾有頂級藏家手持市值高達3億元的珍稀卡片前來尋求服務，足見台灣市場的驚人實力 。歷經兩年的設計規劃與技術開發，AVW 於今日正式對外營運，其核心業務為「卡牌封裝與鑑定服務」 。為了替具備珍藏價值的卡牌提供最高規格的物理保護，AVW 封裝技術全面對標國際標準，技術供應商更特別合作「頂級精品品牌 Dior 與 Chanel 合作長達30年的瓶裝供應商」，以業界領先的精品級工藝打造 。單張卡牌封裝服務費用定價為新台幣 3,680 元，精準定位高端與忠誠的收藏客群 。曾國良感性表示：「我希望每個人一生中，都能封裝一張對自己最重要的卡片 。」他分享自己封裝了女兒親手寫的「爸爸我愛你」卡片，強調卡牌收藏不應僅限於商業價值，更在於記錄與傳承珍貴的生命回憶 。針對未來布局，曾國良透露，台灣卡牌封裝市場規模已突破新台幣億元，AVW 目標在 2027 年底前實現 3 億元的營收目標 。目前品牌在台灣以台中漢神百貨為唯一據點，未來將積極拓展海外市場，目前已有多國代理正在洽談中 。AVW 獨特的跨界整合模式，已成功吸引科技大廠「威剛」前來洽談，雙方計畫共同探索虛擬實境（VR）與實體商場結合的全新消費體驗 。同時，品牌未來也計畫與國家漫畫博物館（國漫館）及文化部展開深度合作 ，推廣台灣本土原創 IP 的卡牌化與封裝，期盼借鑒寶可夢、七龍珠等國際知名 IP 的成功模式，讓台灣優秀漫畫家的作品以多元的面貌走向世界舞台 。