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▲先前，孫淑媚（中）提到變漂亮的秘訣是善良，但鍾欣凌卻吐槽太官方，認為結婚生子才是關鍵。（圖／華貴娛樂提供）

孫淑媚今（6）日在台北流行音樂中心舉辦《MAY好三十》演唱會，不僅吸引滿場歌迷朝聖，與丁寧、鍾欣凌組成的限定女團「SML」也再次回歸，今晚3人改唱人氣男團CORTIS的〈GO〉，讓台下瞬間暴動。孫淑媚換上透紗上衣，露出裡面的黑色bra，性感指數破表；而孫淑媚凍齡模樣也讓丁寧和鍾欣凌讚嘆不已，直呼：「我們三個站在一起，她看起來像我們生的。」而55歲的丁寧輸人不輸陣，當場脫掉外套，露出性感馬甲。孫淑媚今晚再度找來丁寧、鍾欣凌組成女團「SML」，三人帶來韓國男團CORTIS的〈GO!〉，再加上跑步機橋段，娛樂效果十足。鍾欣凌也跟上時事話題說：「大家現在都知道全台灣最紅的三個人，第一個黃仁勳，第二個孫淑媚，第三個孫淑媚的醫生。」並誇讚台下的孫爸爸、孫媽媽很會生，「應該當時很開心，才會生這麼好。」鍾欣凌也忍不住自嘲：「我們三個站在一起，她（指孫淑媚）看起來像我們生的。」先前，孫淑媚提到變漂亮的秘訣是善良，但鍾欣凌卻吐槽太官方，認為結婚生子才是關鍵，「結婚生小孩真的很辛苦，壓力很大。」透露今早老公在看NBA總冠軍賽，尼克對馬刺105：104都知道，但問他女兒讀幾年級卻要想一下。丁寧也忍不住抱怨，前陣子如火如荼在排舞台劇，首演邀請老公來看，結果對方只在意便當很難吃。接著，鍾欣凌也直呼孩子也很恐怖，每次看到成績單都要深呼吸，彷彿看到靈異照片，不知道是驚喜還是驚恐；丁寧則坦言家中就是恐怖片現場，相較未婚未生的孫淑媚，生活可說是天壤之別。值得一提的是，孫淑媚在兩人談話過程中，當場在台上換衣，讓眾人看了害羞不已，只見她換上透紗上衣，讓黑色bra全露。而丁寧也不甘示弱，當場脫掉外套，剩下黑色馬甲，讓鍾欣凌驚呼：「這位太太雖然50幾歲，但身材是18歲。」