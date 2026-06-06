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器捐可用線上連結登記 連俞涵：每天都是向死而生

媽媽捐眼角膜助2家庭 家屬：她的愛一直都在

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（6）日舉辦「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，演員連俞涵擔任年度公益大使，她透露，自己已將器捐列為人生待辦清單，大學曾經歷同學驟逝，也讓自己深刻體會「每天都是向死而生」。連俞涵今日出席「Remember Me 生聲不息2026器官捐贈紀念音樂會」，接受媒體訪問時她表示，身邊的朋友已經簽署器官捐贈同意書，而自己會列To do list，其中器官捐贈就放在人生待辦清單中。連俞涵分享，進一步了解發現，現在的器捐可以用線上連結或QR CODE，只要輸入健保卡或身分證資訊，就能完成登記。不過，她也認為，更需要的是和自己的家人持續溝通、討論。連俞涵說，在大學時期曾歷經同學驟逝，也曾面對親人突然離開，讓她深刻體會「生命沒有想像中那麼遙遠」。「我們每天都是向死而生的。」連俞涵表示，自己早已開始整理身邊物品，不希望某天忽然離世時讓家人困擾。她很早就開始思考生命終點與自主選擇的議題，也將器官捐贈列入自己的人生待辦清單。連俞涵直言，「平常就要談論死亡，避免留下來的人太慌張。當我們願意談論生命的終點，也比較知道自己想留下什麼。如果有一天走到生命終點，我也希望把還能幫助別人的部分留下來，讓愛繼續循環。」在器捐音樂會現場，捐贈者家屬賴舒倩透露，媽媽本身在壽險業工作，還健康的時候就已經主動告訴家人自己有簽器捐同意書，當時覺得她的觀念非常前衛，但真正面對媽媽的離別時，才理解那份決定代表的重量。2020年媽媽因為肺腺癌末期病逝，賴舒倩說，從媽媽告知家人有簽署器捐同意書時，並不會感到掙扎，但是最掙扎的狀態是醫院通知家屬需要簽署同意書，因為連皮膚、骨骼都是捐贈選項之一，在勾選要捐贈哪些器官時，「感受就像在幫媽媽肢解什麼嗎？」賴舒倩說，最終依照媽媽意願完成眼角膜捐贈，成功幫助2個家庭重見光明，自己和妹妹、弟弟3人在醫院外抱著彼此又哭又笑，因為「媽媽小小的力量，卻救了兩個家庭，她真的很偉大！」如今全家人也都追隨母親腳步，完成器官捐贈意願的簽署註記。她說：「媽媽雖然離開了，但她的愛一直都在。」而器捐病主中心董事長李明哲表示，推動器官捐贈，不只是醫療議題，更是生命教育的一部分。他指出，當社會願意更自然地談論生命、自主選擇與善終，便更有機會讓器官捐贈成為愛的延續，而不是困難時刻倉促面對的陌生決定。