日本搖滾樂團King Gnu常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理今（6）日在台北小巨蛋開演唱會，和13000位歌迷同歡，演出尾聲HIGH到最高點，，一連送上〈一途〉、〈):阿修羅:(〉等神曲還不夠，《咒術迴戰 澀谷事變篇》片頭曲〈SPECIALZ〉旋律一出，台下齊喊經典歌詞：「You are my special！」場面壯觀到讓人起雞皮疙瘩！
King Gnu送上《咒術》經典歌 全場高喊超神歌詞
今晚《CEN+RAL》演唱會最高潮的部分，就是後半段的表演，在〈一途〉開演之前，常田大希彈琴一枝獨秀，接著燈全暗，他露出致命微笑後，全場打上超狂雷射燈光秀，不只媒體席的記者，連同全部觀眾都異口同聲忍不出的：「哇....」場面相當壯觀。
接著神曲〈):阿修羅:(〉送上，歌迷嗨炸：「這真的是最狂的一大段啊！」這首歌表演當然也少不了燈光秀，此時全場13000名歌迷已經看到掉下巴，沒想到下一首更猛，《咒術迴戰 澀谷事變篇》片頭曲〈SPECIALZ〉直接飆唱，台下齊聲高喊經典的開頭歌詞：「You are my special！」情緒HIGH到最高點。
沒想到表演到〈SO BAD〉，舞台四端直接送上煙火秀，煙霧彌漫之中，還可以看見成員走到台下貼近粉絲彈奏樂器；有趣的是，常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理直接跳過原定的說話橋段，直接一連飆唱神曲，最後以最經典的〈飛行艇〉收尾，讓台下意猶未盡直呼不想結束。
逗趣的是，今天的整場演出，他們僅在唱完〈ねっこ〉後有短暫說話，用中文簡單的表示：「開心嗎？好久不見！水啦，通通給我嗨起來，一起唱吧。」就結束，其餘時間通通留給表演與歌迷，演唱會也在8點前圓滿結束。
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今晚《CEN+RAL》演唱會最高潮的部分，就是後半段的表演，在〈一途〉開演之前，常田大希彈琴一枝獨秀，接著燈全暗，他露出致命微笑後，全場打上超狂雷射燈光秀，不只媒體席的記者，連同全部觀眾都異口同聲忍不出的：「哇....」場面相當壯觀。
接著神曲〈):阿修羅:(〉送上，歌迷嗨炸：「這真的是最狂的一大段啊！」這首歌表演當然也少不了燈光秀，此時全場13000名歌迷已經看到掉下巴，沒想到下一首更猛，《咒術迴戰 澀谷事變篇》片頭曲〈SPECIALZ〉直接飆唱，台下齊聲高喊經典的開頭歌詞：「You are my special！」情緒HIGH到最高點。
沒想到表演到〈SO BAD〉，舞台四端直接送上煙火秀，煙霧彌漫之中，還可以看見成員走到台下貼近粉絲彈奏樂器；有趣的是，常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理直接跳過原定的說話橋段，直接一連飆唱神曲，最後以最經典的〈飛行艇〉收尾，讓台下意猶未盡直呼不想結束。
逗趣的是，今天的整場演出，他們僅在唱完〈ねっこ〉後有短暫說話，用中文簡單的表示：「開心嗎？好久不見！水啦，通通給我嗨起來，一起唱吧。」就結束，其餘時間通通留給表演與歌迷，演唱會也在8點前圓滿結束。