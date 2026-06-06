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中華職棒統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲今（6）日板凳出發，卻繳出3打數3安打、4打點的火燙成績，生涯首次在大巨蛋主場奪MVP。賽後受訪時，陳傑憲不自覺談到旅日發展的前隊友林安可，他透露常打電話關心林安可，「畢竟是自己的好兄弟，在異鄉打球不是一件很容易的事情。」陳傑憲說，相信林安可的實力，只要適應後會越來越好，他也笑說，可能是日本太安靜，林安可身邊沒人吵他才不會打，「應該是吧，安可！」陳傑憲此役板凳出發，繳出3打數3安打「猛打賞」，還貢獻4分打點，首度在大巨蛋奪下主場MVP，站上頒獎台時，陳傑憲說，「原來這邊的風景這麼美。」他賽後受訪時卻提到林安可，「我沒有來這邊（大巨蛋）當過MVP，反而比較羨慕（林）安可，連續2天明星賽靠他贏球，拿下MVP，原來安可看到的風景是這麼漂亮。」說著說著，陳傑憲又開始替前隊友打氣，「安可，在日本一個人我知道很辛苦，你要加油，我們都挺你！」陳傑憲笑說，在球隊有時候嘴巴癢時，想罵一下人，結果沒人理他，「安可就是這個（被罵）角色，他可能就是在日本太安靜、沒人吵他，所以才不會打，應該是吧，安可！」陳傑憲透露，自從林安可旅日後，蠻常打電話給林安可，「我蠻關心他的，畢竟是自己的好兄弟，在異鄉打球不是一件很容易的事情。因為語言也不通，也不知道大家在幹嘛，加上日本強度這麼的高，所以我覺得這是一個很大的挑戰。」陳傑憲說，「安可既然能代表台灣去日本打拚，我相信他的能力，那一段時間之後，我相信他會越來越好。」陳傑憲喊話林安可「不要回來」，「就繼續在那邊加油！」林安可本季在一軍出賽38場，擊出23支安打含2發全壘打，打擊率僅2成，日前被下放二軍，還在努力尋求回到一軍的機會。