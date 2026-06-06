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挑戰三連霸失利的新北國王，今（6）日在系列賽第七戰遺憾惜敗，無緣衛冕，但國王隊在嚴重傷病困擾下仍與夢想家鏖戰七場，展現出的冠軍級競爭力已贏得各界高度肯定。國王總經理毛加恩力挺球員表現，更對代理主帥洪志善本季的執教功力給予極高評價，球隊在經歷了波折的一年後，將利用暑假期間重新規劃未來陣容與戰力佈局。挑戰3連霸失敗，球隊去年歷經林書豪、曼尼高離隊，主帥萊恩換成派翠克，後者又在季初就因理念不和離開。但這支球隊展現韌性，從例行賽第五，一路打進到總冠軍賽，面對外界的不看好，早已證明自己。賽後雖然有沮喪情緒，但受訪時主控林書緯、教練洪志善和GM毛加恩都對於球隊表達了肯定之意，毛總直言：「一開始大家都不相信我們還是一支總冠軍賽球隊，但我一直相信。」國王在總冠軍賽激戰7戰，雖然沒能奪冠，但無疑是有此能力的。國王在總冠軍賽期間歷經嚴重傷病潮，包括李愷諺、杰倫等主力大將都打打停停，但他們拒絕將此做為藉口，洪志善直言夢想家今晚是打得更好的一方，也大方祝賀簡浩捧起冠軍金盃。今晚夢想家三分球25投僅2中，但最終捧起冠軍，關鍵在於球隊掌控了籃板和籃下攻防的優勢，林書緯也坦言國王因為體型不如對手、在身體對抗下居於下風，是在G5之後被對方連拿3勝的關鍵。國王洋將奧帝此前已宣告退役，球隊未來可能會經歷一些陣容變動，洪志善賽後坦言合約已經到期，未來是否續留，要看球隊的決定。而毛加恩賽後對此則沒有多談，直言還需要一個暑假來思考未來的球隊走向。不過毛加恩肯定洪志善今年的執教成績，「如果他之後留下來繼續執教，我也不會意外。」而林書緯也表示希望讓洪志善繼續帶兵的意願。