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中信兄弟21歲年輕二壘手張士綸，繼昨天猛敲3安後，今（6）日面對樂天桃猿再扛出4支安打、1保送、2分打點，單場5度上壘，展現高超球棒控制力，不少球迷全被四輪圈粉，實際上，張士綸過去2年在一軍僅獲得14場出賽，在一軍並未受到重用，主因除身體能力仍在養成之外，與黃衫軍內野太過競爭也有關係。張士綸近期升至一軍後，將二軍時期的球棒控制力完整轉換到一軍戰場，靠好表現擠身開路先鋒，昨戰5打數3安打猛打賞，今日再度4打數4安打、包含1次保送，守備端則有撲接超美技演出，上壘後拚勁十足的跑壘也讓球迷留下深刻印象。張士綸是兄弟2023年選秀第三輪指名球員，2024年就曾被拉上一軍，但整季僅獲得12場出賽，打擊率1成43表現，去年原本有望獲得更多機會，但開季熱身賽跑壘時肩膀脫臼，不僅只在一軍出賽2場，二軍也只有39場出賽。中信兄弟開季前派二軍主力陣容前往南美洲參加BCL美洲冠軍賽，在強投環伺的聯賽中，張士綸期間打擊率一度升至4成以上，成為黃衫軍打線中表現最亮眼的打者。但直到開季，張士綸仍從二軍出發，並未在一軍受到重用，主因是他在2023年加入中職後，身高180公分的他、體重僅有70公斤出頭，經過2年訓練，目前官方體重達到78公斤，且守備端也逐漸成長，在二壘、游擊與三壘都能有穩定發揮，但去年初卻遭遇受傷，影響到一軍發揮機會。此外，兄弟過去2年內野陣容相當競爭，二游有黃金搭檔江坤宇、岳東華卡住，三壘除隊魂王威晨，球團更屬意具備長打潛力的黃韋盛接班，至於內野工具人，張仁瑋穩定的守備授受到信任，因而在一軍尚未兌現打擊的張士綸難獲得機會。但季中岳東華受傷緣故，讓二壘出現空缺，張士綸5月22日獲升上一軍機會，隨後手感加溫，自27日到31日場場有安打，近兩戰面對樂天桃猿，合計9打數敲出7安打、還有一次保送，本戰賽後打擊率飆漲到4成62、成為中信兄弟上半季最大驚奇。