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日本女星三上悠亞近年積極拓展海外事業，在台灣的人氣更是居高不下，她不僅加盟台灣職籃夢想家啦啦隊，還頻繁登上節目、出席活動。今（6）日TPBL總冠軍賽正式落幕，她所屬隊伍福爾摩沙夢想家拿下總冠軍，也讓她開心發文喊道：「真的好感動！太太太開心了！」今日TPBL總冠軍賽第七戰登場，福爾摩沙夢想家最終擊敗新北國王隊，成功拿下隊史首座總冠軍，賽後三上悠亞也透過IG分享喜悅心情，興奮寫下：「真的好感動！太太太開心了！」字句間藏不住激動情緒。因為三上悠亞是夢想家啦啦隊成員，也意外成為首位見證台灣職籃總冠軍誕生的日本女孩，貼文曝光後，大批台灣粉絲湧入留言區祝賀，直呼「有妳加持真的不一樣」、「夢想家冠軍女神」、「台灣籃球最強幸運物。」