日本女星三上悠亞近年積極拓展海外事業，在台灣的人氣更是居高不下，她不僅加盟台灣職籃夢想家啦啦隊，還頻繁登上節目、出席活動。今（6）日TPBL總冠軍賽正式落幕，她所屬隊伍福爾摩沙夢想家拿下總冠軍，也讓她開心發文喊道：「真的好感動！太太太開心了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
夢想家隊奪總冠軍！三上悠亞激動發文

今日TPBL總冠軍賽第七戰登場，福爾摩沙夢想家最終擊敗新北國王隊，成功拿下隊史首座總冠軍，賽後三上悠亞也透過IG分享喜悅心情，興奮寫下：「真的好感動！太太太開心了！」字句間藏不住激動情緒。

因為三上悠亞是夢想家啦啦隊成員，也意外成為首位見證台灣職籃總冠軍誕生的日本女孩，貼文曝光後，大批台灣粉絲湧入留言區祝賀，直呼「有妳加持真的不一樣」、「夢想家冠軍女神」、「台灣籃球最強幸運物。」

相關新聞

三上悠亞0遮掩現身逢甲夜市！辣秀性感一字肩　1亮點粉驚：不可能

三上悠亞昔爆夜戰2傑尼斯男神！千賀健永前腳剛走　長尾謙杜上門

大熱天豆漿店遇超兇美女排隊買燒餅！原來是三上悠亞　粉絲讚懂吃

三上悠亞喊話繼續留在台灣！想挑戰棒、籃雙棲　最喜歡火鍋加芋頭

莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...