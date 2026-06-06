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▲何以奇透露直到後續整理遺物時，發現媽媽手上的玉手鐲不見了。（圖／何以奇臉書）

69歲資深台語歌手鄭琇月於上月30日離世，享壽69歲。然而，就在家屬忙著處理後事之際，女兒何以奇今（6）日卻透露母親生前從不離身、配戴了幾十年的玉手鐲，竟然在醫院宣告離世後移送、交接過程中「離奇消失」，甚至前往冰櫃再次確認，依然找不到手鐲的下落，讓她難以置信，表示目前已經正式向警方報案，希望能夠調查相關流程、交接紀錄以及監視器畫面，協助釐清事實。何以奇今發文透露，母親於5月30日凌晨1點左右在土城醫院不敵病魔離世，在醫生宣告死亡後，隨即有兩位護理人員進來為母親擦拭身體、更換衣物，接著由生命禮儀公司的兩位同仁蓋上往生被，隨後便催促家屬收拾物品送往往生室。她回憶當時整個流程非常倉促，幾乎連哀悼的時間都沒有。直到後續整理遺物時，何以奇發現媽媽手上的玉手鐲不見了，她認為手鐲消失的時間點，應該就是在病床上到送往冰櫃之前的這段過程當中。之後家屬也反覆確認、詢問過相關人員，甚至還又前往冰櫃再次確認，依然找不到手鐲的下落。何以奇說：「那麼難拿下來的東西，怎麼就不見了？」這件事讓家屬非常難過，重點不是這個手鐲多貴重，而是母親生前留下的重要遺物、是她很喜愛的物品。家屬不願意在沒證據的情況下指控任何人，因此目前已正式向警方報案，「如果是遺失，希望能找到，如果是保管或交接上的疏失，希望能釐清責任，如果涉及不法行為，也希望真相能夠被查明。」何以奇提到發這篇文章，不是為了攻擊任何人，只是想知道真相，希望母親的遺物能夠回來。