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TPBL台灣職籃大聯盟年度總冠軍賽今（6）日於洲際迷你蛋燃起最終戰火，福爾摩沙夢想家與新北國王鏖戰七場，夢想家在經歷系列賽一度1：3落後的絕境下，展現驚人韌性上演逆轉奇蹟，最終成功捧起隊史首座冠軍金盃。海碩集團董事長兼創辦人韓國福賽後激動宣布，將發放給球隊高達3500萬元冠軍獎金，並與現場球迷相約，明年主場將贈送所有進場粉絲冠軍紀念T恤。這場系列賽戰況峰迴路轉，國王隊雖一度取得3：1聽牌優勢，但夢想家在G5起展開絕地反攻，連下三城完成驚天大逆轉。夢想家董事長韓國福對於球隊表現讚不絕口，賽後在頒獎典禮上霸氣宣布發出3500萬元獎金，犒賞球員與教練團的辛勞。韓國福更感性對現場球迷喊話：「感謝你們沒有放棄我們，我們能變得更好，是因為有你們的支持。」為了回饋廣大粉絲，他更當場承諾，今年進場捧場的球迷若保留票根，明年夢想家主場賽事將贈送每一位進場者一件冠軍紀念T恤，展現與球迷共榮的決心。本場冠軍戰夢想家外線手感極度冰冷，全場25次三分出手僅命中2球，甚至上半場一度陷入12投0中的乾旱期。然而，夢想家憑藉陣容的身高體型優勢，徹底主宰禁區，上半場就狂轟36分禁區得分，讓國王隊的禁區得分僅有10分。儘管下半場國王隊全力反撲，但夢想家靠著籃下巨大優勢，加上防守端有效壓制國王攻勢，終場成功守成封王。無獨有偶，TPBL聯盟在獎金激勵上充滿話題。先前新北國王在2023-24賽季PLG奪隊史首冠，以及2024-25賽季TPBL二連霸時，董事長王文祥亦曾情緒激昂地高呼發出5000萬元獎金，當時林書豪更以優異且穩定的表現，榮膺生涯首座FMVP。