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台灣外交處境艱難，歷任總統出訪時常遭遇打壓，台中市長盧秀燕剛結束訪美行程，今（6）日再度率團前往德國、捷克及奧地利等歐洲三國訪問，中市府強調，此行將聚焦「拜會民主友人、訪問友我城市、擴展國際市場」三大主軸；盧秀燕接連突破外交困局、頻繁出入國際強權，引發外界解讀是歐美各國在為2028年總統大選「提前押寶」。盧秀燕為何能獲得國際重量級的邀請？外交政治學者分析，盧秀燕3月訪美行程，由美國當地政治高層親自操刀，直入華府智庫與AIT華盛頓總部，更在葛來儀等美方大咖面前發表談話。而本次訪歐同樣有話題，5月底德國國會友台小組主席徐德分，才剛專程飛抵台中拜會盧秀燕，由於徐德分過去曾接待過前總統蔡英文，學者指出，這代表歐美政壇已將盧秀燕視為能比肩蔡英文的重量級領袖。從新加坡、日本、美國再到歐洲，學者分析盧秀燕「有計劃性地與世界連結」，出訪規格超越地方首長，展現出國家級外交戰略格局。盧秀燕本身具備國際事務與戰略研究所碩士背景，讓她能撕下「媽媽市長」標籤，展現外交戰略專家的實力。在台灣地緣政治壓力下，盧秀燕憑藉在野勢力共主的代表性，以及理性溫和、可信任的政治作風，在國際上走得出去，成為當前政壇罕見能為國家拓展空間的關鍵人物。