我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟繼昨日1分差險勝後，今（6）日再以8：4擊敗樂天桃猿，成功捍衛主場，這是兄弟本季在大本營洲際棒球場首度拿下主場2連勝，此外，也是「先被得分後」的第5勝，本戰以前在此情境下，兄弟僅有4勝20敗、勝率低到僅有16.6%，本戰後成功締造16.6%贏球奇蹟，也勝率提升至20%。兄弟本季戰績慘跌，與主場勝率太低有關，本周末以前20場僅拿3勝苦吞16敗，勝率僅15%，但昨戰靠打擊第六輪猛攻拿到4分逆轉贏球，今日同樣在第七局、靠串聯安打拿到4分突破僵局，拿到本季第15勝、也是主場首度2連勝。難能可貴的是，兄弟這2場贏球，都是在開局被攻下至少4分情況下，一路力挽狂瀾逆轉贏球，本季他們原先在「先被得分」情境下，僅有4勝20敗、勝率低到僅有16.6%，等於投手端先被得分後幾乎就會輸球，但如今態勢有所改變。兄弟本場贏球後，戰績來到15勝31敗1和、勝率3成26，但全隊仍享受比賽氛圍，近期打線上壘後不僅研發出「新勝利手勢」，在社群上蔚為風潮，從二軍升上來的幾位小將也打出亮眼表現，包含開路先鋒張士綸與三壘手林瑞鈞等人，皆在關鍵時刻有所發揮，為打線注入不少活水。