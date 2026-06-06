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基隆市議會昨（5）日決議刪除基隆市政府編列的5000萬元雙層巴士預算，引發高度關注。對此，基隆市長參選人童子瑋表示支持議會決定，強調有限的市府預算必須優先回歸市民生活，與其將預算投入效益不明的雙層觀光巴士，不如把這筆資金用在刀口上，全面改善基隆長期面臨的公共運輸核心問題。童子瑋直言，基隆市長謝國樑的施政過於在意話題性，從電動機車、鴨子船到雙層觀光巴士，雖然屢屢創造新聞焦點，卻未能真正解決市民每天面對的交通不便、公車班次不足及人行安全等切身痛點。他認為，城市治理的重點不該是追逐個人的政治掌聲，而是要務實地面對並解決市民的生活需求。針對未來施政規劃，童子瑋承諾若順利擔任市長，將會把這5000萬元預算全數投資於基隆的巴士與公共運輸系統。除了汰換頻傳故障的老舊公車、優化通勤班次外，也將研擬相關補助與獎勵制度，來提高司機留任意願，藉此解決基隆長期的司機荒問題，建立讓通勤族、學生與長者都能安心搭乘的交通環境。