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▲韓駿鎧奪冠後和董事陳立宗賽後擁抱痛哭，情緒完全釋放，他說這座冠軍更像是一場成長的試煉。（圖／記者吳忠育攝）

▲韓駿鎧說，當初我跟第一批球員，還有已經離隊（上一季回歸）的張宗憲約定過，一定要一起拿到一座冠軍。（圖／TPBL提供）

福爾摩沙夢想家今（6）日在總冠軍賽第七戰逆轉摘下隊史首座冠軍金盃，賽後現場氣氛沸騰。就在賽後記者會進行到一半時，隊中的兩名洋將湯普金斯、霍爾曼已等不及分享奪冠狂喜，直接衝進記者室招呼眾人前往享受「香檳浴」。FMVP得主班提爾（Brandon Randolph）、簡浩與蔣淯安在門口就被香檳洗禮，整個記者室瞬間充滿了冠軍的慶祝氣味，將這份沈澱了六年的榮耀時刻推向最高峰。夢想家總經理韓駿鎧（韓總）賽後難掩激動，他感性回憶球隊草創時期的艱辛，當時球隊戰績僅有「1勝19敗」，一路走來實屬不易。「我從夢想家成立就在這裡，當初我跟第一批球員，還有已經離隊（上一季回歸）的張宗憲約定過，一定要一起拿到一座冠軍。」韓駿鎧直言，能逆轉贏下這座金盃，不僅是履行承諾，更是全隊共同奮鬥的結晶。韓駿鎧奪冠後和董事陳立宗賽後擁抱痛哭，情緒完全釋放，他說這座冠軍更像是一場成長的試煉。「六年前我很年輕就接任總經理，當時很衝，做了很多不成熟的決定。」因此特別感謝立宗哥對自己的幫助和勉勵，最後奪冠一瞬間回憶和情緒湧上來，因此落淚。從國王轉戰夢想家，蔣淯安（小安）帶著回到台中的使命，終於在今年圓夢。面對賽季初期的質疑與磨合挑戰，他坦言去年止步讓他相當沮喪，「有沒有球權並不重要，能幫助球隊贏球才是最重要的。」他更對夢想下了一個最好的註解：「夢想確實不好得到，所以才叫夢想。」林俊吉則分享了與蔣淯安之間的化學效應，「我們兩人只要有一人打不好，網路上就會有質疑聲浪，但這一年我們互相學習、包容，才達到了現在的程度。」擔任教練團要角的簡浩，談到球隊翻轉戰局的關鍵，僅用一句「好爽」形容奪冠心情。他強調「相信」的力量，透過重新定義每位球員的角色，要求球員犧牲個人數據，包括要求進攻型後衛蔣淯安轉型為傳統組織者。簡浩堅定表示：「只要相信體系，相信隊友與教練團，什麼都做得到。」