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中華職棒富邦悍將今日以0：8不敵統一7-ELEVEn獅，賽前出現小插曲，原訂先發投手鈴木駿輔因傷「一球未投」就退場，成為中職史上第5人，悍將緊急推出「萬能右腕」江國豪登板，中繼4局失2分，最終本季首敗，還吞下對獅隊跨季9連敗，追平聯盟單一投手對獅隊的連敗紀錄；中職紀錄為林英傑、郭俊麟共投保持的對戰單一球隊11連敗。此役悍將原訂的先發為日籍投手鈴木駿輔，但賽前熱身過程中右手中指外傷無法出賽，悍將臨時更換先發投手江國豪，鈴木成為中職史上第5位一球未投就退場的先發投手。江國豪不愧是「萬能右腕」，前4局雖有遇到得點圈危機，但總能化險為夷，讓獅隊留下殘壘。不過江國豪在5局下續投，被敲安又投出保送後就退場休息，壘上跑者也因陳傑憲的清壘三壘安打回到本壘得分，總計江國豪此役中繼4局失2分，被敲出5安，送出3次四壞球保送，防禦率上漲至3.38，最後悍將0：8遭獅隊完封，江國豪不只吞下本季首敗，還苦吞對戰獅隊的9連敗，追平聯盟紀錄。根據聯盟紀錄，中職現役、退役投手對獅隊連續場次吞敗的紀錄是9場，過去由葉丁仁、賴鴻誠並列，江國豪此役吞敗後，也以9連敗追平對獅隊的連敗紀錄，從2020年7月8日至今日，整整2159天無法從獅隊手中拿下勝投。至於聯盟對戰單一球隊連敗紀錄，由林英傑、郭俊麟並列，林英傑2011年3月20日至2012年9月5日對Lamigo桃猿跨季11連敗；郭俊麟2022年5月10至今年5月10日對樂天桃猿跨季11連敗，且紀錄仍在持續中。1.林英傑：對Lamigo桃猿 11連敗2.郭俊麟：對樂天桃猿 11連敗（持續中）3.陳鴻文：對中信兄弟 10連敗4許文雄：對誠泰Cobras 10連敗