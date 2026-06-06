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▲黃仁勳（如圖）在弘大商圈請多位韓國科技巨頭用餐，Winner李昇勳也在現場追星。（圖／翻攝自이승훈 HOONY IG@maetamong）

▲李昇勳在男團Winner中擔任主舞、編舞及饒舌。（圖／翻攝自이승훈 HOONY IG@maetamong）

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳結束2週訪台行程，昨（5）日飛抵韓國展開為期4天的訪問，讓當地也掀起「仁來瘋」，除了民眾追星，就連韓星也底擋不住黃仁勳的魅力，韓團Winner成員李昇勳拍下黃仁勳的照片放上IG，大呼：「我是來接收好運的唷！」昨天晚間，黃仁勳在首爾弘大商圈的烤肉名店宴請多位韓國科技巨頭，場面猶如跨年活動，沒想到，在韓國人氣男團Winner中擔任主舞、編舞及饒舌的李昇勳也在現場，他在IG限時動態上傳兩張黃仁勳在人群中的照片，寫下：「我是來接收好運的唷！」讓外界再次見識到黃仁勳的高人氣。昨（5）日中午左右，黃仁勳搭乘私人專機降落首爾金浦國際機場，展開為期4天的訪韓行程，首站特別造訪T1經營的電競主題網咖，與《英雄聯盟》電競傳奇Faker（李相赫）等選手會面，並在首爾弘大商圈的烤肉名店與多位韓國科技巨頭共進晚餐。黃仁勳今天與南韓AI及機器人新創公司高層進行閉門座談，隨後參訪Naver總部探討雲端算力與機器人技術，並正式參與人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》的錄製，7日預計與韓國遊戲巨頭NCsoft高層會面，並前往蠶室棒球場擔任韓國職棒斗山熊的開球嘉賓；6月8日則將走訪NAVER總部，並與韓國AI及機器人領域的新創公司舉行閉門座談。