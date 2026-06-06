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林佳龍今（5）日在外交部會見全球最具影響力的無人載具國際組織，美國「無人載具系統協會」（AUVSI）主席Michael Robbins。林佳龍強調，台灣擁有完整的半導體與AI供應鏈，是打造無人載具「非紅供應鏈」的核心力量，外交部正積極推動無人機外交，全力強化與民主夥伴的戰略連結。林佳龍指出，台美雙方今年初簽署聯合聲明，已將無人載具列為重點合作，並促成工研院與AUVSI建立合作關係。為深化國際連結，外交部特別設立「無人機外交工作小組」並籌設「無人機國際學院」，期待與AUVSI攜手推動人才培訓，引進綠色及藍色無人載具認證制度，讓台灣成為全球最被信賴的無人機夥伴。主席Michael Robbins高度肯定台灣的卓越製造實力，認為台灣對全球無人載具發展至關重要。林佳龍積極邀請AUVSI來台舉辦國際級無人載具展覽，Robbins回應，雖然在台辦展仍涉及多方考量，但他也表達願意積極評估，為雙方未來的實質合作跨出關鍵一步。