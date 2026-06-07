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打線能否串聯發揮？突破天使投手群封鎖？

山本由伸能否持續展現壓制力？

天使打線能否攻下更多分數支援投手？

投手群能否壓制道奇打者的長打火力？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間6月7日進行，該日有15場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上洛杉磯天使的比賽，此戰道奇將推出山本由伸先發，而洛杉磯天使則是推出科恰諾維奇（Jack Kochanowicz）。《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（41勝23敗）vs洛杉磯天使（24勝40敗）比賽時間：台灣時間6月7日（日）早上10:10✅道奇觀戰焦點：道奇今日推派山本由伸先發，近兩戰先發皆繳出好表現並拿下勝投的他，本戰將力拼三連勝;而打線方面，道奇前戰全隊僅敲三安，今日盼能突破天使投手群封鎖，打出應有水準。觀戰重點：✅天使觀戰焦點：天使投手群昨日力壓道奇打線，直到九局才遭到狙擊，僅以一分差敗給道奇，今日打線方面能否突破山本由伸封鎖，觀戰重點：MLB賽程（台灣時間6/7）01:10 水手 VS 老虎02:10 皇家 VS 雙城02:15 紅人 VS 紅雀02:20 巨人 VS 小熊03:07 金鶯 VS 藍鳥04:05 白襪 VS 費城人04:10 國民 VS 響尾蛇04:10 運動家 VS 太空人04:10 海盜 VS 勇士04:10 光芒 VS 馬林魚07:35 守護者 VS 遊騎兵07:35 紅襪 VS 洋基09:10 釀酒人 VS 落磯10:10 大都會 VS 教士10:10 道奇VS 天使📺 轉播平台：MLB TV、緯來育樂台、愛爾達體育台🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇VS 天使🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台