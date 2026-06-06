今年梅雨季最具規模的一波降雨即將報到。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動91W遠離後，為西南季風建立通道，加上梅雨鋒面逐漸南下，台灣下周將進入連續降雨模式。預估周二至周日為降雨最劇烈階段，中南部迎風面及西半部地區降雨時間最長，桃園以北至基隆更有機會出現強烈雨勢。災害預報士賈新興也示警，這波不只是下雨，8日至15日可能出現長達10天的連續降雨，西半部甚至有豪雨以上等級降雨風險。
西南季風開路！今年最強梅雨雨帶下周襲台
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶擾動91W雖逐漸遠離台灣，但其最大的作用其實是替西南季風建立輸送通道。隨著西南季風逐漸增強，梅雨鋒面也同步往南接近台灣，在兩套天氣系統共同作用下，下周將迎來今年梅雨季以來最明顯、持續時間最長的一波降雨，部分地區甚至有機會出現致災性強降雨。
🟡未來一周天氣概況
◼︎周六（6/6）、周日（6/7）
91W遠離後，台灣仍持續受到西南季風影響，環境水氣偏多，整體天氣仍不穩定。周六各地有不定時短暫降雨機會；周日則以午後雷陣雨為主，外出仍需攜帶雨具。
◼︎周一（6/8）
隨著梅雨鋒面逐漸靠近，西南風同步增強並挾帶更多水氣，各地降雨機率提高。除了不定時短暫雷陣雨外，午後對流發展旺盛，局部地區容易出現較大雨勢或雷雨。
◼︎周二（6/9）至周日（6/14）
滯留鋒面盤據台灣附近，加上強勁西南季風源源不絕輸送水氣，將進入本波降雨最劇烈時段。全台各地都有持續降雨機會，其中中南部因位處迎風面，降雨時間較長、累積雨量也更驚人。若雷雨帶發展旺盛，不排除出現短延時強降雨甚至致災性豪雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面位置每天仍可能出現南北擺動，因此實際降雨熱區與雨量分布仍有調整空間，需持續觀察。至於何時才能擺脫這波雨勢，目前預估可能要等到17日以後，太平洋高壓逐步西伸增強，台灣才有機會正式轉入盛夏型態。
不只是下雨！賈新興示警連續10天 西半部豪雨機率升高
賈新興分析指出，8日至15日受到低壓帶及偏強西南風共同影響，全台天氣將處於高度不穩定狀態，不僅有局部陣雨與雷雨，也可能伴隨強陣風發生。
其中西半部有出現豪雨等級以上降雨的可能，部分區域24小時累積雨量甚至可能超過200毫米。他形容，這波天氣型態「不只是下雨，而是連續且長時間的降雨」，須特別留意累積效應帶來的災害風險。
由於降雨時間長，山區土石流風險將持續升高，低窪地區也須提防積淹水問題，山區與溪流周邊居民應及早做好避難準備。其中11日至15日將是另一波關鍵階段，西半部降雨特別明顯，其中桃園以北至基隆一帶有機會出現俗稱「紫爆」等級的強降雨，台中與南投山區降雨量也相當可觀。
相較之下，東半部位於背風側，降雨情況相對沒有西半部劇烈。不過整體而言，未來兩周水氣依舊充足，8日至15日仍是最需要提高警戒的時段。至於11日至12日之間可能出現短暫空檔，彰化以北天氣相對穩定，但高屏與花東地區仍有降雨機會。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶擾動91W雖逐漸遠離台灣，但其最大的作用其實是替西南季風建立輸送通道。隨著西南季風逐漸增強，梅雨鋒面也同步往南接近台灣，在兩套天氣系統共同作用下，下周將迎來今年梅雨季以來最明顯、持續時間最長的一波降雨，部分地區甚至有機會出現致災性強降雨。
◼︎周六（6/6）、周日（6/7）
91W遠離後，台灣仍持續受到西南季風影響，環境水氣偏多，整體天氣仍不穩定。周六各地有不定時短暫降雨機會；周日則以午後雷陣雨為主，外出仍需攜帶雨具。
◼︎周一（6/8）
隨著梅雨鋒面逐漸靠近，西南風同步增強並挾帶更多水氣，各地降雨機率提高。除了不定時短暫雷陣雨外，午後對流發展旺盛，局部地區容易出現較大雨勢或雷雨。
◼︎周二（6/9）至周日（6/14）
滯留鋒面盤據台灣附近，加上強勁西南季風源源不絕輸送水氣，將進入本波降雨最劇烈時段。全台各地都有持續降雨機會，其中中南部因位處迎風面，降雨時間較長、累積雨量也更驚人。若雷雨帶發展旺盛，不排除出現短延時強降雨甚至致災性豪雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面位置每天仍可能出現南北擺動，因此實際降雨熱區與雨量分布仍有調整空間，需持續觀察。至於何時才能擺脫這波雨勢，目前預估可能要等到17日以後，太平洋高壓逐步西伸增強，台灣才有機會正式轉入盛夏型態。
賈新興分析指出，8日至15日受到低壓帶及偏強西南風共同影響，全台天氣將處於高度不穩定狀態，不僅有局部陣雨與雷雨，也可能伴隨強陣風發生。
其中西半部有出現豪雨等級以上降雨的可能，部分區域24小時累積雨量甚至可能超過200毫米。他形容，這波天氣型態「不只是下雨，而是連續且長時間的降雨」，須特別留意累積效應帶來的災害風險。
相較之下，東半部位於背風側，降雨情況相對沒有西半部劇烈。不過整體而言，未來兩周水氣依舊充足，8日至15日仍是最需要提高警戒的時段。至於11日至12日之間可能出現短暫空檔，彰化以北天氣相對穩定，但高屏與花東地區仍有降雨機會。