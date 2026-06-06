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吳世勳嚴厲批評「不影響選舉結果就無所謂」的想法

感嘆韓國選舉行政落後 呼籲重新改造選務工作

今日仍有近萬民眾上街抗議

▲韓國本次地方選舉，部分地區因發生投票紙不夠的離譜情況，引發韓國民眾不滿，進而發起抗議，質疑選舉舞弊與不公。（圖／路透／達志影像）

韓國3日舉行全國地方選舉，結果部分投票所竟爆出「選票不足」爭議，由於準備的選票不夠發，導致部分投票所投票一度中斷，有民眾質疑涉及選舉舞弊，今（6）日有約上萬民眾走上首爾街頭抗議。對此，首爾市長吳世勳6日發表聲明對「選票不足」爭議嚴厲譴責，並強烈呼籲國會應啟動調查與特別檢察官等手段介入，以徹底釐清事情真相。綜合韓媒報導，吳世勳在聲明中表示，「在一個民主國家，國家一方面呼籲國民踴躍投票，另一方面卻讓民眾到了投票所，才發現根本沒有選票可投、只能被迫離開。這不管用任何藉口都無法為其辯解，是對選舉權的嚴重侵害，也是對憲政體制的蹂躪」。吳世勳強調，「那種『只要不影響選舉結果就沒關係』的安逸、行政權宜主義作風，根本是狠狠踐踏了當今年輕世代所極力追求的『公平與正義』價值。在民主社會中，每一張選票本身都是神聖的，無論選舉結果如何」。吳世勳要求國會應該立刻介入調查，「為什麼會發生選票預測失敗、供應鏈運作失靈等狀況？背後有沒有蓄意操弄或重大過失？這些全都必須調查得清清楚楚。國會應該動用包括國政調查在內、甚至是特別檢察官等所有能讓國民信服的強力手段，將真相攤在陽光下」。吳世勳認為必須嚴懲相關責任失職人員，「繼上屆大選選務管理不善之後，這次居然又重蹈覆轍，充分證明了選管會內部紀律渙散，早已成為根深蒂固的沉痾。如果不進行痛定思痛的人事整肅與組織改革，選管會永遠無法重新贏得國民的信任」。吳世勳也感嘆表示，「身處2026年的韓國，選舉行政居然還如此落後，這讓國民感到不只是失望，更是憤怒。政府必須以高科技和精準的數據預測為基礎，從頭開始全面重新設計選舉管理流程」。截至當地時間6日下午5點30分，根據警方非正式估計，約有1萬名群眾聚集在被設為投票所的首爾松坡區奧林匹克公園手球競技場周遭，抗議民眾手持太極旗，高喊著「重新選舉」的口號，一邊齊唱國歌。警方已在該地部署防暴警察，並封鎖了部分出入口以管控秩序。在警力輪班交接過程中，曾與現場示威群眾發生零星口角與爭執，但並未爆發大規模衝突。