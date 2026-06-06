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中華職棒今（6）日在台中洲際與高雄澄清湖的比賽出現罕見紀錄，味全龍內野手張政禹對台鋼雄鷹繳出4打數3安打、3打點的成績，奪下單場MVP，效力中信兄弟的張士綸對樂天桃猿演出生涯首次單場4安，賽後也奪下單場MVP，「張家兄弟」首度同日奪下單場MVP，寫下相當罕見的紀錄。龍隊今日作客澄清湖，踢館雄鷹，張政禹扛先發第3棒、游擊手，首局就棒打後勁，敲出本季首轟，也替龍隊先馳得點。張政禹此役狀況超火燙，4打數敲出3安打、3打點，打擊率上升至2成70，賽後奪下本季第4次單場MVP。弟弟張士綸今日隨兄弟在洲際主場迎戰桃猿，此役扛開路先鋒、二壘手，前3個打席都敲出安打，第4個打席選到保送，7局下第5個打席又敲安，生涯首次單場4安打，打擊率也飆升至4成62，兄弟最終以8：4擊退桃猿，張士綸也獲得生涯首座單場MVP。張政禹與張士綸這對親兄弟在同一天奪下單場MVP相當罕見，由於聯盟紀錄組無綁定親兄弟、父子檔的紀錄，無法確認「張家兄弟」是第幾組同一天奪MVP的兄弟檔。2019年7月7日也曾出現親生兄弟檔同日奪MVP，當天悍將高國輝敲出代打致勝全壘打，助隊以8：6擊退兄弟，弟弟羅國龍當天也敲出致勝2分砲，助獅隊以4：2險勝桃猿，「高家兄弟」同日敲致勝轟、奪MVP。