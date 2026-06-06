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▲本屆活動最大亮點，是首度推出全新挑戰「勇者之塔」。（圖／翻攝畫面）

▲特公盟理事長王秀娟表示，遊戲是培養韌性最自然的方式，希望每個孩子都在遊戲中找回勇敢。（圖／翻攝畫面）

社團法人臺灣還我特色公園行動聯盟（以下簡稱特公盟）今（6 ）日舉辦第二屆「盡情遊戲日」，響應聯合國國際遊戲日。今年活動呼應政府重視的育兒支持，以「把心練壯，我就韌」為主軸，攜手 10家企業與民間團體打造遊戲空間，將總統府前的核心道路，化為親子家庭的限時遊戲空間。活動現場規劃跑酷、勇者之塔、滑步車、紙箱創作與戲水體驗等多元遊戲區，吸引上千名兒少在城市中心盡情探索、冒險與挑戰。本屆活動最大亮點，是首度推出全新挑戰「勇者之塔」。孩子必須全力助跑、沿著木製坡道向上衝刺，再以雙臂撐起身體登上頂端平台，挑戰屬於自己的勇者時刻；而延續第一屆廣受好評的「城市跑酷」，則讓孩子在跨越障礙、跳躍與反覆挑戰中，慢慢累積勇氣與耐挫力。特公盟表示，遊戲不追求一次成功，而是讓孩子在跌倒後重新調整、再次起跑，在一次次「沒關係，我再試一次」的過程中，逐漸長出面對未來的心理韌性。除了肢體挑戰，活動也保留深受孩子喜愛的自由遊戲。紙箱創作區使用正隆公司因規格調整而準備重製的紙箱，讓孩子自由塗鴉、堆疊與創作，在循環材料中發揮想像力；戲水、泡泡和彩繪區則讓孩子盡情玩耍、累積社交與協調能力。PUSH BIKE 遊戲區也讓孩子在總統府前練習掌控速度與平衡，並在跌倒後重新站起來。連續兩年在凱道封街舉辦遊戲活動，特公盟期盼向社會大眾發出倡議：「國家是否願意把最重要的空間留給孩子？」特公盟指出，台灣兒少正面臨嚴重的「戶外貧窮」危機，戶外遊玩時間隨著年齡增長而快速流失：學齡前兒童已有近4成平日幾乎沒有戶外時間；到了國中階段，無戶外時間比例更高達7成；高中階段則呈現「戶外時間大幅縮減、螢幕使用時間持續攀升」的明顯消長。特公盟強調，當戶外遊玩的空間和時間逐漸消失，孩子一次次的攀爬、跌倒、嘗試的練習機會，也大幅降低，「遊戲不只是娛樂，更是孩子自然長出能力與抗壓性的過程。」在課業、補習與數位生活逐漸填滿兒少時間的今日，孩子不只需要安全、友善的遊戲空間，更需要真正可以放開手腳、嘗試錯誤、面對挫折的機會。特公盟理事長王秀娟表示：「孩子天生愛冒險、不怕失敗，但在充滿競爭與評價的環境中，這份勇氣往往逐漸被消磨。心理韌性，也就是在挫折中反覆站起來的能力，才是孩子面對人生最重要的底氣。而遊戲，正是培養韌性最自然的方式，希望每個孩子都在遊戲中找回勇敢。」特公盟強調，未來將持續推動讓「盡情遊戲」成為城市日常，讓每一位孩子都能擁有在遊戲中累積各種能力。凱道封街不只是活動場地的選擇，更是一項具有公共意義的倡議行動，當城市願意把最核心的道路留給孩子奔跑，也代表社會開始重新思考：兒童是否真正被看見、被接納，並被賦予自在生活於公共空間的權利。