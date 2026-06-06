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男星李鐘碩近期前往義大利拍攝海報，不過比起工作內容，他狂買禮物送給員工的行為更是掀起討論，不僅買了台幣5萬元的鑽石項鍊給設計師，還狂買嬰兒服送給身邊親友，刷卡刷到銀行以為李鐘碩的信用卡被盜刷，緊急把付款功能給暫停，讓他結帳時差點失敗。李鐘碩在義大利完成拍攝工作後，利用空檔在佛羅倫斯街頭散步，期間發現同行造型師對一條精品項鍊相當喜愛，卻因為有點貴沒有真的買下來，沒想到這都被李鐘碩給看在眼裡，事後他默默折返回店裡，直接買下這條價值1380歐元（約新台幣5.4萬元）的18K金鑽石項鍊送給對方，讓工作人員又驚又喜。不過這份禮物差點無法順利到手，由於金額不低，加上是在海外消費，李鐘碩第一次刷卡時竟被銀行系統判定有盜刷風險，導致交易失敗，他還特地聯繫銀行確認身分後才順利付款，忍不住苦笑表示：「買個禮物比想像中還麻煩。」除了寵愛工作夥伴之外，李鐘碩還展現「送禮狂魔」本色，逛街途中看到童裝時，想到攝影師家中剛好有小孩，加上身邊許多朋友最近升格當爸媽，讓他開啟購物模式，接連買下好幾套嬰兒裝送人，被笑說他根本是來進貨的。而李鐘碩的貼心舉動，讓不少粉絲聯想到他與女友IU的共同特質，IU過去就以照顧工作人員、經常準備禮物和餐車聞名，讓網友紛紛留言表示，「難怪大家都愛跟他工作」、「有錢又願意照顧身邊的人真的很加分」、「送5萬項鍊太霸氣了」、「這種老闆哪裡找。」