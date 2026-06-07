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端午節前後準備發了！4生肖運勢終於翻盤 財運、事業、貴人齊旺

🟡生肖鼠

▲生肖鼠因吉星加持，投資與理財成果有望逐漸浮現。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

🟡生肖牛

▲生肖牛屬於厚積薄發型，迎來貴人與偏財助力，合作案與客戶資源陸續上門，過去努力開始獲得回報。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

🟡生肖龍

▲生肖龍受到財運與事業運同步推升，不僅工作進展順利，也容易發現新的發展機會。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

🟡生肖馬

▲生肖馬在偏財運方面表現突出，理財、投資或小型抽獎活動都有機會帶來驚喜收穫，不妨在吃粽子時許下心願，藉機討個好彩頭。（圖／記者鍾怡婷攝）

端午節即將在6月19日到來，《搜狐網》命理專欄點名4生肖在今年端午節前後，將迎來一波強勢好運。不僅財運升溫，工作與生活也有不少新機會，尤其生肖牛結束低潮期，迎來貴人與偏財助力，合作案與客戶資源陸續上門；生肖馬則在偏財運方面表現突出。端午節前後，這4個生肖可望在財富、事業與生活層面迎來令人期待的新局面。屬鼠的人向來給人低調沉穩的印象，不喜歡出風頭，卻往往是背後規劃與決策的重要角色。他們擅長分析局勢，做事講求周密與效率，每一步都經過深思熟慮後才會行動。端午節前後，隨著「太陰」吉星進駐命宮，屬鼠人的判斷力與觀察力明顯提升，特別容易發現他人忽略的賺錢機會。進入7月後，財運持續走強，過去默默投入的投資計畫或合作案有望陸續回收成果。他們擅長提前布局，當別人還在觀望時，往往已經搶先掌握先機。對屬牛的人來說，端午節前後將是苦盡甘來的重要轉折點。過去一段時間可能感覺工作發展停滯、努力與成果不成正比，但這樣的情況有機會逐漸改變。隨著偏財運與貴人運同步增強，原本被壓抑的發展機會開始浮現。不論是手上的專案、合作案，或過去建立的人脈關係，都有機會帶來新的收穫。部分人甚至可能遇到久未聯絡的客戶主動接洽，事業與財務表現逐漸進入穩定成長階段，展現出「厚積薄發」的能量。屬龍者一向具有領導特質，做事果斷、執行力強，面對挑戰時也往往展現出較強的掌控能力。端午節期間，命宮迎來「天財」與「祿勛」兩顆吉星加持，財運與事業運同步走強。工作方面，屬龍人的決策能力特別突出，先前停滯或推進不順的計畫有望重新啟動，甚至獲得突破性進展。面對複雜問題時，也較容易找到有效解決方案。此外，敏銳的市場觀察力有助於掌握新的合作機會或發展方向，為未來累積更多成長空間。生肖馬在端午節前後的偏財運表現尤其受到矚目。除了正財收入穩定外，在投資理財或抽獎活動方面，也可能出現令人驚喜的收穫。這段時間財星與福星同時發揮作用，容易帶來額外收益與好消息。若有合適的理財規畫或投資機會，可依自身條件審慎評估，不必過度保守。端午節期間不妨透過應景活動為自己討個好彩頭，例如吃粽子時許下心願，藉此增添節慶喜氣。對屬馬的人而言，一些意想不到的小確幸與驚喜，或許正在不遠處等著到來。