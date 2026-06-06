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▲夢想家在禁區得分以56：28大幅領先新北國王，達到對手的兩倍之多。（圖／TPBL提供）

▲班提爾拿下29分，幫助夢想家G7封王，自己也獲得FMVP。（圖／TPBL提供）

▲蔣淯安完全做盡苦工，領防林書緯，給予對方巨大消耗，末節一顆即停三分，為國王送上致命一擊。（圖／TPBL提供）

▲夢想家中鋒高柏鎧內線屏障是球隊限制國王禁區進攻的關鍵。（圖／TPBL提供）

福爾摩沙夢想家在總冠軍系列賽第7戰中，遭遇外線手感極度冰冷的危機，全場三分球25次出手僅命中2球，命中率低至8.0%。然而，夢想家最終仍以90：78擊退新北國王，成功抱回總冠軍。這支成軍9季、在職籃打了6季的勁旅，是如何在落後3：1的絕境下逆轉封王？以下為夢想家奪冠的5點關鍵優勢解析。夢想家在禁區得分以56：28大幅領先新北國王，達到對手的兩倍之多。全隊兩分球命中率高達58.6%（58投34中），反觀國王兩分球命中率僅有40.5%（42投17中）。夢想家在內線攻防兩端皆取得壓倒性優勢，成功彌補了外線火力的空缺。賽後受訪時，林書緯坦言體型是國王隊的一大弱點，而在G5之後這一點被夢想家完全抓住猛打，今天晚上湯普金斯和班提爾單打無往不利，特別是班提爾拉到肘區附近的進攻，國王擺上小後衛杰倫得靠本土前鋒蘇士軒硬守，第四節屢次出現夢想家一回合打了3、4次的畫面，運動能力太差。在籃板球的爭搶上，夢想家全場抓下53個籃板，壓制國王的44個。其中包含19個進攻籃板，為球隊創造大量二次進攻機會。洋將班提爾個人包辦13個籃板，搭配高柏鎧的9個籃板與湯普金斯的8個籃板，徹底鞏固禁區制空權。儘管三分線外失準，夢想家在罰球線上表現極為沉穩，全場18罰16中，命中率高達88.9%。班提爾個人在罰球線9投8中，成為關鍵時刻的穩定得分來源。此外，夢想家全場僅發生9次失誤，優於國王的11次，展現出更高品質的進攻處理細節與專注度。此役班提爾兩分球15投9中狂飆全場最高29分，湯普金斯兩分球10投7中挹注14分，本土後衛林俊吉也以兩分球9投6中拿下12分。本土雙衛這一場的數據可能不爆炸，但從比賽中都能看出他們的影響力，林俊吉上半場幾次切入讓夢想家在投不進外線的最艱困之時，有分數進帳；而蔣淯安則是完全做盡苦工，領防林書緯，給予對方巨大消耗，末節一顆即停三分，為國王送上致命一擊。包含蔣淯安與林俊吉等核心主力在今年皆大幅調整打法，為團隊做出極大犧牲。球員徹底信任管理層與教練團體系，將自身角色執行到位，是成就冠軍的基石。面對系列賽1：3落後的淘汰邊緣，夢想家靠著「相信」的信念一路挺進。本土教練簡浩傳遞贏家心態，全隊在逆境中未曾放棄，挺過亂流並將戰線逼入第7戰，最終在主場球迷面前完成不可思議的逆轉封王壯舉，也完美兌現了張宗憲與球團的冠軍約定。今年是夢想家團隊證明自己的一年，簡浩或許並不是戰術大師，但是他成功凝聚了這一整個團隊，而前主帥皮爾曼退居助理教練，仍盡心幫助球隊，這種犧牲感染了團隊，讓他們上下都為一個目標而努力，這種化學反應的能量，最終超出了紙面上體系和陣容，最終給了球隊在搶七贏球的動力。