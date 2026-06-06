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▲原本接在理想混蛋後面演出的高爾宣（左），今突然亂入共演，組成「蛋高CP」讓歌迷嗨翻，兩組人馬更加碼獻唱首次曝光的新歌〈一樣會愛上你〉。（圖／讀者提供）

《2026 ID.音樂節》今（6）日在華山大草原登場，14組歌手接力演出。高爾宣不僅與理想混蛋組成「蛋高CP」，讓粉絲又驚又喜，隨後變回「饒舌男神」的他，提到歌單中的〈Hold On〉是他近期「哄兒女睡覺」的最佳神器；高爾宣剛升格二寶爸，今現場竟有粉絲大喊說：「你應該要結紮了啦！」讓他笑回：「真的！」隨後笑說你們這樣講，我不知道怎麼接下一首。將於六月中迎來29歲生日的高爾宣，近日也有感時光飛逝，更驚吐希望能慢慢把重心放到幕後，多點時間陪伴家人。高爾宣一口氣帶來〈80〉、〈狠操俱樂部〉、〈Circles〉、〈On My Way〉、〈Hold On〉及新歌〈Rewind〉等人氣作品，提到歌單中〈Hold On〉是他近期「哄兒女睡覺」的最佳神器，笑說只要一放或是一哼這首歌，他們就會乖乖睡著，非常有用。而一連演唱多首饒舌歌的高爾宣直呼：「好久沒有這樣嗨唱了！好累哦！最近小孩出生，唱這些嗨歌有點心虛，因為最近場合其實都唱抒情歌居多。」另外，有粉絲問說三鐵跟當奶爸哪個比較辛苦？高爾宣則說：「都很辛苦，但當奶爸比較好玩，比三鐵犧牲很多陪小孩的時間。」透露明年還是會比，但會少一點的，自爆：「老婆命令我要收單了！」結果現場竟有人大喊說：「你應該要結紮了啦！」讓高爾宣點頭直說：「真的！」隨後笑說你們這樣講，不知道怎麼接下一首，超真實反應讓現場笑翻。將於六月中迎來29歲生日的高爾宣，提到最近看到今年出生的女兒頭髮長到可以綁辮子了，突然感傷時間飛逝，也開始重新思考未來方向，他表示：「展望自己的30歲，希望能慢慢把重心放到幕後，除了扶持身邊更多後進好友成長，也希望把更多時間留給家人。」高爾宣向來把家人擺在第一位，他除了將祝福獻給家人、粉絲及身邊朋友，希望大家都能平安健康、事事順心外，也不忘替自己許下一個與音樂有關的重要目標，鬆口目前正積極投入新作品籌備。原本接在理想混蛋後面演出的高爾宣，今突然亂入共演，組成「蛋高CP」讓歌迷嗨翻，兩組人馬更加碼獻唱首次曝光的新歌〈一樣會愛上你〉。提及合作契機與創作靈感，透露因音樂節促成合作，沒想到彼此越聊越投機，索性一起寫新歌送給大家，將共演舞台升級。理想混蛋的主唱雞丁透露：「我們一起做的這首新歌，過程真的很趕、很快，但這一切都是為了現場來到現場的大家。」高爾宣則說：「我真的很緊張！」他透露最近幾乎天天都有表演，行程滿到炸裂，承自己在過來現場的路上一直臨時抱佛腳練唱，笑說：「我一直瘋狂單曲循環，沒想到上台前在後台做最後一次練習時，竟然直接大搞砸，讓我忍不住驚呼『Oh my god！』」幸好正式上台時與理想混蛋的雞丁展現超強實力與默契，成果相當順利。