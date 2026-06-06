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▲孫淑媚特地為台北場的歌迷打造了全新的薯條椅，她笑說因為自己的粉絲叫「梅粉」，那當然要配薯條才是最佳拍檔啊。（圖／華貴娛樂提供）

孫淑媚今晚（6日）在台北流行音樂中心舉辦《MAY好三十》演唱會，楊貴媚、蔡秋鳳、苗可麗、楊繡惠等圈內好友都到場力挺。在點歌環節中，趙正平坐上薯條椅被吊到三層樓高，並與孫淑媚合唱歌曲〈雲中月圓〉，超荒謬畫面讓網友笑翻，直呼：「太荒唐了」、「趙哥怕到嚴重走音。」孫淑媚今晚除了找來丁寧、鍾欣凌組成限定女團「SML」，點歌環節更迎來意外高潮，孫淑媚特地為台北場的歌迷打造了全新的薯條椅，她笑說因為自己的粉絲叫「梅粉」，那當然要配薯條才是最佳拍檔啊。所以點歌的歌迷都必須坐上薯條椅，慢慢升上空中，除了可以尊榮的聽著孫淑媚唱自己點的歌，還能獨享偶像在舞台上俯瞰的視角。而藝人趙正平驚喜被點名，當場坐上升空的「薯條椅」與孫淑媚合唱，他展現一貫的霸氣，對著工作人員大喊：「把我升到最高！」隨後更興奮與全場互動：「我的粉絲在哪裡？太棒啦，北流我來了！」兩人隨後深情對唱經典台語歌〈雲中月圓〉，掀起全場粉絲尖叫。畫面曝光後，荒謬畫面引起網友討論：「超荒謬，笑死」、「後來趙哥有下來嗎」、「不應該是淑媚升上去嗎，太鬧」、「這趴是蠻好笑的啦」、「原來是特別VIP座位區。」不知是被升至高空，還是太過緊張，趙正平似乎有些走音，孫淑媚唱完後也調皮要對方繼續坐在上面，直說：「我明天還有一場！」完全不打算放過他。