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▲攝影師竇（左圖左、右圖右）分享和愛莉莎莎交往期間的親暱照，向女友告白。（圖／翻攝自竇 | Tou IG@king.tou.1）

百萬YouTuber愛莉莎莎（本名陳沐樂）近日和尼泊爾瑜伽老師Raj因為線上課程分潤問題在網路上公開互槓，不過這場風波已經圓滿解決，愛莉莎莎也順勢公開認愛自己的隨行攝影師竇（本名竇裕勝），稱讚對方是「最棒的靈魂伴侶」，而竇也分享與愛莉莎莎的親吻的合照，隔空向女友告白：「第一次覺得自己原來可以這麼幸運，有一個這麼棒的人陪在身邊！」今（6）日晚間，愛莉莎莎在粉專發文，自嘲被迫官宣和攝影師男友的戀情，透露日前過生日，對方偷偷買了飛福岡的機票，當作送她的禮物，「幫我總共慶了一整週的生日！34歲的女人，還是很有價值的！」而大約1小時後，愛莉莎莎的攝影師男友竇，也在社群媒體發文回應女友，他分享2月自己過生日時，與愛莉莎莎在韓國首爾慶生的照片，寫下：「34歲的生日，讓我印象非常深刻，第一次在國外慶生、第一次親眼見到雪，也第一次覺得自己原來可以這麼幸運，有一個這麼棒的人陪在身邊。」竇表示，與愛莉莎莎總是有聊不完的話題，而且每次都能一路聊到深處，無論是工作、夢想、旅行，還是人生，好像都能一起探索更多可能，「謝謝妳出現在我的生活裡，帶給我身心靈各方面的成長！」最打趣地祝女友生日快樂，「至於肉麻的話就不說太多了！畢竟講太多有點噁心！生日快樂！」貼文發布後，網友紛紛留言：「我的IG壞了嗎？怎麼都是白色的圖片」、「有夫妻臉」、「期待合拍影片」、「嚇到了！恭喜欸！」而愛莉莎莎也現身留言虧男友：「啊怎麼生日快樂是放自己的生日照？」甜蜜互動羨煞外界。