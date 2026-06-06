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高中暨大專3×3籃球賽全國總決賽今（6）日在實踐大學體育館登場，大專男「虎力運動」及高男組「邱翊峰強」奪冠；大專女「旺興漁業隊」、高女組「小美小帥」封后。國泰女籃全員出席總決賽現場，並選出總決賽最有價值球員(MVP)，鼓勵年輕籃球員熱血築夢。2026國泰高中暨大專3×3籃球賽全台共1,157支隊伍參賽，北中南四分區取48支精英晉級全國總決賽，展現青年球員的拚勁與團隊精神。國泰女籃今年摘下女子超級籃球聯賽(WSBL)第16座冠軍盃，締造跨聯盟33連霸傲人紀錄。全隊為國泰青年節3x3籃球賽事站台，並透過QA互動分享職業賽場經驗、戰術觀念與比賽心法。國泰女籃隊長黃玲娟透露MVP評選標準，最重要的是「球場上自信」。她強調：「一個球員在場上有絕對自信，團隊自然而然就習慣性把球交給他，而他也能在團隊需要時跳出來，這是最重要考量。」高女組冠軍「小美小帥」主力郭倢瑜，得到國泰女籃全隊一致認同，獲選今年賽事MVP。「這是我第一次參加國泰3x3，但隊友之前連續兩年參賽都只拿到亞軍，今年加入後，能幫助球隊拿到冠軍真的非常開心。」郭倢瑜謙虛的說：「應該是因為我在球場拚勁，得到女籃國手們肯定。」國泰青年節今(2026)年邁入50週年，國泰3x3籃球已連續舉辦23年，除了創造年輕球員們的交流平台，更希望能藉此推廣基層籃球運動風氣，提升競技水準。國泰人壽協理廖昶超表示：「能夠站上總決賽舞台的球員都相當優秀，以NBA球員為例，頂尖球員最可貴不只是天賦與球技，而是永不放棄、奮戰到最後一刻精神。廖昶超特別感謝國泰女籃，全員出席力挺，希望透過國泰青年節3x3，讓青年學子達到三個『一』，透過『一起打球、一直打球、一輩子打球』，讓自己更健康快樂。」國泰女籃教練藍浩宇表示：「無論在球場上或人生中，態度往往決定成長高度。除了持續精進球技，更要勇於面對挑戰；而最重要的是對籃球保有熱愛，才能在不斷訓練與磨練中堅持下去，持續突破自我。」比賽現場除了看見年輕球員在場上拚盡全力、爭取冠軍榮耀，國泰人壽與國泰產險也攜手刑事局，將反詐宣導帶入運動場域。現場特別設置「防詐桌遊」互動體驗，帶領年輕學子在遊戲中認識常見詐騙手法，從球場上團隊合作，到生活中彼此提醒，國泰金控希望與社會大眾一起「BETTER TOGETHER共創更好」。