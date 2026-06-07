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🟡仲夏節是什麼？

▲「仲夏節」在北歐文化中擁有數百年的歷史，有連結自然與靈魂的重要意義。（圖／翻攝Visit Sweden）

為什麼要收集「醃漬鯡魚」？

▲透過收集「醃漬鯡魚」，6月在《Pikmin Bloom》可以獲得多種 Mii 服裝。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》6月主題是「仲夏節慶典」，遊戲結合北歐傳統習俗，不僅帶來限量花冠飾品、收集傳統美食醃漬鯡魚，也讓玩家有機會深入了解北歐文化中慶祝陽光最充沛時刻的浪漫節慶。「仲夏節」在北歐文化中擁有數百年的歷史，最早可追溯至維京時期，當時的人們為了祈求農業與漁業豐收，會向太陽神致敬並點燃篝火驅趕邪惡，瑞典與芬蘭等地固定在6月19日至25日之間的星期五晚間開始狂歡，這是一年中白晝最長、黑夜最溫暖的時刻，對北歐人而言具有連結自然與靈魂的重要意義。在這次皮克敏《Pikmin Bloom》的仲夏節慶典中，官方將北歐迎接夏至的習俗轉化為趣味的遊戲機制，配合晝長夜短的6月份，推出限量「花冠飾品皮克敏」，玩家需要透過日常散步累積步數，或是挑戰巨型神秘蘑菇來收集北歐傳統節慶美食「醃漬鯡魚」。醃漬鯡魚在現實中，是北歐仲夏節餐桌上不可或缺的經典美食主角，傳統的仲夏饗宴通常會將醃鯡魚搭配新鮮初上市的馬鈴薯、酸奶油與蔥花一同享用，並以新鮮草莓甜點及香草風味的 Akvavit 烈酒作點綴。除了品嚐美食，北歐人還會豎立象徵豐饒與生命力的仲夏柱，戴上由鮮花與綠葉編織而成的「花冠」，眾人手牽手圍繞著柱子跳傳統民俗舞蹈，甚至在午夜明亮的陽光下點燃巨大篝火唱歌狂歡，也就是《Pikmin Bloom》6月特殊飾品「花冠」的由來。此外，仲夏節本身也是和「花」息息相關的慶典，瑞典傳統有7種野花占卜儀式，根據古老的民俗傳說，未婚男女會在仲夏夜獨自出門，在全程保持安靜的狀態下，從7個不同的草地採集7種不同種類的野花，回家後將花壓在枕頭下睡覺，當晚就能在夢中遇見自己未來的另一半。